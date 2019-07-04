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"البقمي" مديرًا لإدارة التعاقد بصحة الرياض

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، اليوم، قرارًا إداريًا، بتكليف فارس بن ضاوي البقمي، مديرًا لإدارة التعاقد بصحة الرياض.

من جهته، عبر "البقمي" عن بالغ سعادته على الثقة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء وأن يكون عند حسن الظن.

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"البقمي" مديرًا لإدارة التعاقد بصحة الرياض
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، اليوم، قرارًا إداريًا، بتكليف فارس بن ضاوي البقمي، مديرًا لإدارة التعاقد بصحة الرياض.

من جهته، عبر "البقمي" عن بالغ سعادته على الثقة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء وأن يكون عند حسن الظن.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
05:04 PM

"البقمي" مديرًا لإدارة التعاقد بصحة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، اليوم، قرارًا إداريًا، بتكليف فارس بن ضاوي البقمي، مديرًا لإدارة التعاقد بصحة الرياض.

من جهته، عبر "البقمي" عن بالغ سعادته على الثقة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء وأن يكون عند حسن الظن.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,610
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,455
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,834
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,394

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