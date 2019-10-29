"صحة مكة" تدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، تزامناً مع قرب دخول موسم الشتاء للعام 2019م، وذلك في الغرفة التجارية بمكة، بحضور مساعده للصحة العامة الدكتور سري بن إبراهيم عسيري، ومدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية الدكتور سعود الزهراني وعضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة بسام وعظ الدين.



وأكد الدكتور مطير أن الحملة تهدف لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية من الأطفال والنساء الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة وكبار السن، كما ستعمل الحملة على توفير التطعيمات في كآفة مستشفيات مكة المكرمة والمراكز الصحية، إضافة للجولات الميدانية التي تسعى للوصول لتلك الفئات في أماكن تواجدهم سواء في المجمعات التجارية أو المساجد أو دور الرعاية الاجتماعية أو النوادي الرياضية والمهرجانات الترفيهية.



وأوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي؛ أن الحملة تهدف لتوعية المجتمع والكادر الصحي بأهمية وكيفية غسل اليدين وتناول الطعام النظيف وشرب المياه الصالحة للشرب لتجنب الإصابة بالإنفلونزا، حيث تأتي أهمية توعية الكادر الصحي بضرورة غسل وتعقيم اليدين حرصًا على سلامة المرضى في كافة المنشآت الصحية في المنطقة.