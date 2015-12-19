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مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي

كُرم الفائزون في مسابقة "مناهزات" بمشاركة الطلاب بالدول الأعضاء

احتفى المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج باليوم العالمي للغة العربية الذي اختار "اللغة العربية والتواصل الحضاري" محورًا له في هذا العام 2021م، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة، وبحضور المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصي ورئيس الديوان الأميري راشد بن الشيخ, كُرم خلاله الفائزون في مسابقة مناهزات اللغة العربية للطلاب والطالبات بدورتها الرابعة التي أقيمت في مقر المركز التربوي للغة العربية بدولة الإمارات وتميزت بمشاركة الطلاب من جميع الدول الأعضاء بإجمالي 21 طالبًا وطالبة، منهم 5 طلاب و 16 طالبة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن اللغة العربية كانت ومازالت وسيلة مهمة لبناء العلوم والمعارف وتداولها، فهي لغة الحضارة الإسلامية التي تعد أكثر الحضارات القديمة أثرًا, وأعمقها ثقافة، فقد انتشرت ثقافتها شرقًا وغربًا من خلال اللغة العربية التي كفل الله لها الخلود، لما تتمتع به هذه اللغة من مرونة وقدرة على التواصل، مبينًا أن التواصل بين الحضارات أساس مهم لبناء حياة آمنة وعالم متقدم, وقد برهنت الأزمة التي يعيشها العالم اليوم مدى الحاجة إلى التواصل والتعاون بين ثقافات العالم المعاصر، مؤكدًا أن اللغة العربية من أهم معالم هويتنا ورصيدنا الحضاري وهي لغة ديننا والجامع لمنجزاتنا الحضارية والفكرية المشتركة.

وقدم في الحفل عرض مرئي بإنجازات المركز، وعدد من الكلمات، واُختتم بتتويج الطلاب الفائزين في المناهزات بالميداليات الذهبية والفضية.

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مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي
سبق

احتفى المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج باليوم العالمي للغة العربية الذي اختار "اللغة العربية والتواصل الحضاري" محورًا له في هذا العام 2021م، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة، وبحضور المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصي ورئيس الديوان الأميري راشد بن الشيخ, كُرم خلاله الفائزون في مسابقة مناهزات اللغة العربية للطلاب والطالبات بدورتها الرابعة التي أقيمت في مقر المركز التربوي للغة العربية بدولة الإمارات وتميزت بمشاركة الطلاب من جميع الدول الأعضاء بإجمالي 21 طالبًا وطالبة، منهم 5 طلاب و 16 طالبة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن اللغة العربية كانت ومازالت وسيلة مهمة لبناء العلوم والمعارف وتداولها، فهي لغة الحضارة الإسلامية التي تعد أكثر الحضارات القديمة أثرًا, وأعمقها ثقافة، فقد انتشرت ثقافتها شرقًا وغربًا من خلال اللغة العربية التي كفل الله لها الخلود، لما تتمتع به هذه اللغة من مرونة وقدرة على التواصل، مبينًا أن التواصل بين الحضارات أساس مهم لبناء حياة آمنة وعالم متقدم, وقد برهنت الأزمة التي يعيشها العالم اليوم مدى الحاجة إلى التواصل والتعاون بين ثقافات العالم المعاصر، مؤكدًا أن اللغة العربية من أهم معالم هويتنا ورصيدنا الحضاري وهي لغة ديننا والجامع لمنجزاتنا الحضارية والفكرية المشتركة.

وقدم في الحفل عرض مرئي بإنجازات المركز، وعدد من الكلمات، واُختتم بتتويج الطلاب الفائزين في المناهزات بالميداليات الذهبية والفضية.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
01:43 AM

مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي

كُرم الفائزون في مسابقة "مناهزات" بمشاركة الطلاب بالدول الأعضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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احتفى المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج باليوم العالمي للغة العربية الذي اختار "اللغة العربية والتواصل الحضاري" محورًا له في هذا العام 2021م، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة، وبحضور المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصي ورئيس الديوان الأميري راشد بن الشيخ, كُرم خلاله الفائزون في مسابقة مناهزات اللغة العربية للطلاب والطالبات بدورتها الرابعة التي أقيمت في مقر المركز التربوي للغة العربية بدولة الإمارات وتميزت بمشاركة الطلاب من جميع الدول الأعضاء بإجمالي 21 طالبًا وطالبة، منهم 5 طلاب و 16 طالبة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن اللغة العربية كانت ومازالت وسيلة مهمة لبناء العلوم والمعارف وتداولها، فهي لغة الحضارة الإسلامية التي تعد أكثر الحضارات القديمة أثرًا, وأعمقها ثقافة، فقد انتشرت ثقافتها شرقًا وغربًا من خلال اللغة العربية التي كفل الله لها الخلود، لما تتمتع به هذه اللغة من مرونة وقدرة على التواصل، مبينًا أن التواصل بين الحضارات أساس مهم لبناء حياة آمنة وعالم متقدم, وقد برهنت الأزمة التي يعيشها العالم اليوم مدى الحاجة إلى التواصل والتعاون بين ثقافات العالم المعاصر، مؤكدًا أن اللغة العربية من أهم معالم هويتنا ورصيدنا الحضاري وهي لغة ديننا والجامع لمنجزاتنا الحضارية والفكرية المشتركة.

وقدم في الحفل عرض مرئي بإنجازات المركز، وعدد من الكلمات، واُختتم بتتويج الطلاب الفائزين في المناهزات بالميداليات الذهبية والفضية.

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