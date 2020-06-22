جازان.. تدخل طبي ناجح لاستئصال مبيض متضخم من مريضة مصابة بكورونا

كانت تشكو آلاماً في أسفل البطن مع فقدان الشهية وتقيؤاً أحياناً.. صحتها جيدة

أجرى أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، عملية جراحية لمريضة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث كانت تشكو آلاماً في أسفل البطن مع فقدان الشهية وتقيؤاً أحياناً، وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة تبيّن وجود تضخم والتواء في المبيض الأيمن.

وقرر الفريق المعالج عمل استكشاف لها عبر شق جراحي أسفل البطن بعد إدخال المريضة إلى غرفة العمليات مع اتخاذ الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية كافة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وتم استئصال المبيض الأيمن لتضخمه ووجود تغيرات باثولوجية، حيث تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- وبعد ذلك نقلت المريضة لقسم العزل وهي بصحة جيدة وذلك لاستكمال الخطة العلاجية.