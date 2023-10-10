"أردوغان كفى".. زعيم المعارضة التركية يطالب بانتخابات مبكرة

أعرب عن ثقته بأن تعزيز الديمقراطية سيكون الخيار الأول

طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة في تركيا كمال كليجدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، وفق ما أورد اليوم (السبت)، موقع "روسيا اليوم".

وخلال مشاركته في أحد برامج تلفزيون "كي آر تي" دعا "أوغلو"، زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى إعلان انتخابات مبكرة،.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري: "إن خلاص هذا البلد يكمن في الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن. لمن أقول هذا؟ أقول للسيد بهجلي، إذا كنت تحب هذا البلد تعال صباح الغد وقل لأردوغان: أخي كفى كفى".

وأعرب عن ثقته التامة بأن تعزيز الديمقراطية في تركيا سيكون الخيار الأول، وسيقضي على النظام الاستبدادي في السلطة من خلال الوسائل الديمقراطية.