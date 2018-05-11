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شخص واحد نقل "كورونا" للمئات في دولة أفريقية.. ورئيس البلاد يكشف الواقعة

السلطات الصحية كانت قد أعلنت تفشي الفيروس في المرفق الصناعي دون تفاصيل

أصاب عامل في مصنع للأسماك بمدينة تيما الغانية المطلة على المحيط الأطلسي، 533 عاملًا آخر في المصنع بفيروس كورونا، حسبما قال رئيس الدولة نانا أكوفو أدو.

وأعلنت السلطات الصحية في غانا تفشي الفيروس في ذلك المرفق الصناعي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة؛ لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال أكوفو أدو: إن "شخصًا واحدًا أصاب 533 شخصًا"، ولم يذكر الرئيس تفاصيل بشأن كيفية انتشار المرض في المصنع أو ما إذا كانت إجراءات سلامة مطبقة هناك.

ووفق "رويترز" أدت الحالات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الإصابات بغانا منذ تم الإبلاغ لأول مرة عن الجائحة في ذلك البلد، في منتصف مارس، إلى 4700 حالة حتى مساء الأحد، فيما يُعد أعلى عدد من الإصابات في غرب إفريقيا.

وأضاف الرئيس أن 22 شخصًا توفوا نتيجة أسباب لها صلة بكورونا؛ في حين تعافى 494 شخصًا.

وأعلن الرئيس تمديد حظر على التجمعات العامة حتى نهاية مايو، واستمرار إغلاق المدارس والجامعات.

وخفف الرئيس عزلًا عامًّا لمدة ثلاثة أسابيع على مدينتيْ أكرا وكوماسي الرئيسيتين في 19 أبريل، وسط مخاوف من تأثير العزل العام لفترة طويلة على الاقتصاد.

فيروس كورونا الجديد

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شخص واحد نقل "كورونا" للمئات في دولة أفريقية.. ورئيس البلاد يكشف الواقعة
سبق

أصاب عامل في مصنع للأسماك بمدينة تيما الغانية المطلة على المحيط الأطلسي، 533 عاملًا آخر في المصنع بفيروس كورونا، حسبما قال رئيس الدولة نانا أكوفو أدو.

وأعلنت السلطات الصحية في غانا تفشي الفيروس في ذلك المرفق الصناعي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة؛ لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال أكوفو أدو: إن "شخصًا واحدًا أصاب 533 شخصًا"، ولم يذكر الرئيس تفاصيل بشأن كيفية انتشار المرض في المصنع أو ما إذا كانت إجراءات سلامة مطبقة هناك.

ووفق "رويترز" أدت الحالات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الإصابات بغانا منذ تم الإبلاغ لأول مرة عن الجائحة في ذلك البلد، في منتصف مارس، إلى 4700 حالة حتى مساء الأحد، فيما يُعد أعلى عدد من الإصابات في غرب إفريقيا.

وأضاف الرئيس أن 22 شخصًا توفوا نتيجة أسباب لها صلة بكورونا؛ في حين تعافى 494 شخصًا.

وأعلن الرئيس تمديد حظر على التجمعات العامة حتى نهاية مايو، واستمرار إغلاق المدارس والجامعات.

وخفف الرئيس عزلًا عامًّا لمدة ثلاثة أسابيع على مدينتيْ أكرا وكوماسي الرئيسيتين في 19 أبريل، وسط مخاوف من تأثير العزل العام لفترة طويلة على الاقتصاد.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:47 AM

شخص واحد نقل "كورونا" للمئات في دولة أفريقية.. ورئيس البلاد يكشف الواقعة

السلطات الصحية كانت قد أعلنت تفشي الفيروس في المرفق الصناعي دون تفاصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصاب عامل في مصنع للأسماك بمدينة تيما الغانية المطلة على المحيط الأطلسي، 533 عاملًا آخر في المصنع بفيروس كورونا، حسبما قال رئيس الدولة نانا أكوفو أدو.

وأعلنت السلطات الصحية في غانا تفشي الفيروس في ذلك المرفق الصناعي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة؛ لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال أكوفو أدو: إن "شخصًا واحدًا أصاب 533 شخصًا"، ولم يذكر الرئيس تفاصيل بشأن كيفية انتشار المرض في المصنع أو ما إذا كانت إجراءات سلامة مطبقة هناك.

ووفق "رويترز" أدت الحالات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الإصابات بغانا منذ تم الإبلاغ لأول مرة عن الجائحة في ذلك البلد، في منتصف مارس، إلى 4700 حالة حتى مساء الأحد، فيما يُعد أعلى عدد من الإصابات في غرب إفريقيا.

وأضاف الرئيس أن 22 شخصًا توفوا نتيجة أسباب لها صلة بكورونا؛ في حين تعافى 494 شخصًا.

وأعلن الرئيس تمديد حظر على التجمعات العامة حتى نهاية مايو، واستمرار إغلاق المدارس والجامعات.

وخفف الرئيس عزلًا عامًّا لمدة ثلاثة أسابيع على مدينتيْ أكرا وكوماسي الرئيسيتين في 19 أبريل، وسط مخاوف من تأثير العزل العام لفترة طويلة على الاقتصاد.

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