النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التعليم "عن قرار النقل من الوظائف الإدارية إلى التعليمية:المباشرة الأحد القادم

المتحدث الرسمي للوزارة: تم رفع بياناتكم على نظام "نور" لترتيب الرغبات

أكدت وزارة التعليم بخصوص قرار النقل من الوظائف الادارية الى التعليمية ان المباشرة في المدارس اعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.
وقال المتحدث الرسمي مبارك العصيمي، عبر حسابه في "تويتر": تنبيه للمنتقلين من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية؛ نبارك لكم صدور قرار النقل للوظيفة التعليمية، ونفيدكم بأنه تم رفع بياناتكم على نظام "نور" لترتيب الرغبات؛ علماً بأنه تم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور على الجوالات المسجلة في النظام.

وأضاف: سيتم العمل على حركة التوزيع على المدارس وفق المفاضلة والاستحقاق، أما المباشرة في المدارس فاعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التعليم "عن قرار النقل من الوظائف الإدارية إلى التعليمية:المباشرة الأحد القادم
سبق

أكدت وزارة التعليم بخصوص قرار النقل من الوظائف الادارية الى التعليمية ان المباشرة في المدارس اعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.
وقال المتحدث الرسمي مبارك العصيمي، عبر حسابه في "تويتر": تنبيه للمنتقلين من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية؛ نبارك لكم صدور قرار النقل للوظيفة التعليمية، ونفيدكم بأنه تم رفع بياناتكم على نظام "نور" لترتيب الرغبات؛ علماً بأنه تم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور على الجوالات المسجلة في النظام.

وأضاف: سيتم العمل على حركة التوزيع على المدارس وفق المفاضلة والاستحقاق، أما المباشرة في المدارس فاعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
08:22 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:17 PM

التعليم "عن قرار النقل من الوظائف الإدارية إلى التعليمية:المباشرة الأحد القادم

المتحدث الرسمي للوزارة: تم رفع بياناتكم على نظام "نور" لترتيب الرغبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
9,730

أكدت وزارة التعليم بخصوص قرار النقل من الوظائف الادارية الى التعليمية ان المباشرة في المدارس اعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.
وقال المتحدث الرسمي مبارك العصيمي، عبر حسابه في "تويتر": تنبيه للمنتقلين من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية؛ نبارك لكم صدور قرار النقل للوظيفة التعليمية، ونفيدكم بأنه تم رفع بياناتكم على نظام "نور" لترتيب الرغبات؛ علماً بأنه تم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور على الجوالات المسجلة في النظام.

وأضاف: سيتم العمل على حركة التوزيع على المدارس وفق المفاضلة والاستحقاق، أما المباشرة في المدارس فاعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,516
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,929
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,163

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة