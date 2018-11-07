أكدت وزارة التعليم بخصوص قرار النقل من الوظائف الادارية الى التعليمية ان المباشرة في المدارس اعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ. وقال المتحدث الرسمي مبارك العصيمي، عبر حسابه في "تويتر": تنبيه للمنتقلين من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية؛ نبارك لكم صدور قرار النقل للوظيفة التعليمية، ونفيدكم بأنه تم رفع بياناتكم على نظام "نور" لترتيب الرغبات؛ علماً بأنه تم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور على الجوالات المسجلة في النظام. وأضاف: سيتم العمل على حركة التوزيع على المدارس وفق المفاضلة والاستحقاق، أما المباشرة في المدارس فاعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.

التعليم "عن قرار النقل من الوظائف الإدارية إلى التعليمية:المباشرة الأحد القادم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-07 أكدت وزارة التعليم بخصوص قرار النقل من الوظائف الادارية الى التعليمية ان المباشرة في المدارس اعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.

وقال المتحدث الرسمي مبارك العصيمي، عبر حسابه في "تويتر": تنبيه للمنتقلين من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية؛ نبارك لكم صدور قرار النقل للوظيفة التعليمية، ونفيدكم بأنه تم رفع بياناتكم على نظام "نور" لترتيب الرغبات؛ علماً بأنه تم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور على الجوالات المسجلة في النظام.



وأضاف: سيتم العمل على حركة التوزيع على المدارس وفق المفاضلة والاستحقاق، أما المباشرة في المدارس فاعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 08:22 AM

اخر تعديل 07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 02:17 PM

التعليم "عن قرار النقل من الوظائف الإدارية إلى التعليمية:المباشرة الأحد القادم المتحدث الرسمي للوزارة: تم رفع بياناتكم على نظام "نور" لترتيب الرغبات





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أكدت وزارة التعليم بخصوص قرار النقل من الوظائف الادارية الى التعليمية ان المباشرة في المدارس اعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.

وقال المتحدث الرسمي مبارك العصيمي، عبر حسابه في "تويتر": تنبيه للمنتقلين من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية؛ نبارك لكم صدور قرار النقل للوظيفة التعليمية، ونفيدكم بأنه تم رفع بياناتكم على نظام "نور" لترتيب الرغبات؛ علماً بأنه تم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور على الجوالات المسجلة في النظام.



وأضاف: سيتم العمل على حركة التوزيع على المدارس وفق المفاضلة والاستحقاق، أما المباشرة في المدارس فاعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.