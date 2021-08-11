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شاهد من الليث.. مناظر جميلة لـ"جبل أوكه".. والأهالي ينشدون طريقًا

أظهر مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مناظر جميلة من قمة جبل "أوكه" الواقع شرقي محافظة الليث.

وبحسب معلومات؛ فإن الجبل يبعد عن المحافظة شرقًا نحو 90 كلم تقريبًا، ويمتاز بأجوائه الباردة ويفوق ارتفاعه 2000 م، وما يميزه أن قمته يوجد بها أرض منبسطة يكسوها الخضار وتحيط بها الأشجار، ويعانق المكان السحاب في منظر بديع.

وأشار "عامر البجالي"، أحد سكان قرية ذهب التابعة لمركز الرهوة، في حديث لـ"سبق"، إلى أن جبل أوكه الشاهق والمطل على قريتهم يمتاز بأجوائه العليلة على مدار العام، ويوجد على قمته قرابة 70 مزرعة منذ القدم وأماكن استخدمت منذ القدم للسكن، لافتًا إلى أن الطريق إليه غير معبّد وتستغرق الرحلة حتى الوصول إلى القمة المنبسطة قرابة الأربع ساعات مشيًا على الأقدام.



وتمنى "البجالي" أن ينال جبل أوكه اهتمامًا من قِبل الجهات المختصة، وعلى رأسها السياحة والشؤون البلدية، لعمل منتزه يستطيع من خلال سكان محافظة الليث وزوارها الاستمتاع بالأجواء التي لا تقل أهمية عن جبال المناطق الأخرى مثل الشفا والهدا وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الليث.. مناظر جميلة لـ"جبل أوكه".. والأهالي ينشدون طريقًا
سبق

أظهر مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مناظر جميلة من قمة جبل "أوكه" الواقع شرقي محافظة الليث.

وبحسب معلومات؛ فإن الجبل يبعد عن المحافظة شرقًا نحو 90 كلم تقريبًا، ويمتاز بأجوائه الباردة ويفوق ارتفاعه 2000 م، وما يميزه أن قمته يوجد بها أرض منبسطة يكسوها الخضار وتحيط بها الأشجار، ويعانق المكان السحاب في منظر بديع.

وأشار "عامر البجالي"، أحد سكان قرية ذهب التابعة لمركز الرهوة، في حديث لـ"سبق"، إلى أن جبل أوكه الشاهق والمطل على قريتهم يمتاز بأجوائه العليلة على مدار العام، ويوجد على قمته قرابة 70 مزرعة منذ القدم وأماكن استخدمت منذ القدم للسكن، لافتًا إلى أن الطريق إليه غير معبّد وتستغرق الرحلة حتى الوصول إلى القمة المنبسطة قرابة الأربع ساعات مشيًا على الأقدام.



وتمنى "البجالي" أن ينال جبل أوكه اهتمامًا من قِبل الجهات المختصة، وعلى رأسها السياحة والشؤون البلدية، لعمل منتزه يستطيع من خلال سكان محافظة الليث وزوارها الاستمتاع بالأجواء التي لا تقل أهمية عن جبال المناطق الأخرى مثل الشفا والهدا وغيرها.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:08 PM

شاهد من الليث.. مناظر جميلة لـ"جبل أوكه".. والأهالي ينشدون طريقًا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,269

أظهر مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مناظر جميلة من قمة جبل "أوكه" الواقع شرقي محافظة الليث.

وبحسب معلومات؛ فإن الجبل يبعد عن المحافظة شرقًا نحو 90 كلم تقريبًا، ويمتاز بأجوائه الباردة ويفوق ارتفاعه 2000 م، وما يميزه أن قمته يوجد بها أرض منبسطة يكسوها الخضار وتحيط بها الأشجار، ويعانق المكان السحاب في منظر بديع.

وأشار "عامر البجالي"، أحد سكان قرية ذهب التابعة لمركز الرهوة، في حديث لـ"سبق"، إلى أن جبل أوكه الشاهق والمطل على قريتهم يمتاز بأجوائه العليلة على مدار العام، ويوجد على قمته قرابة 70 مزرعة منذ القدم وأماكن استخدمت منذ القدم للسكن، لافتًا إلى أن الطريق إليه غير معبّد وتستغرق الرحلة حتى الوصول إلى القمة المنبسطة قرابة الأربع ساعات مشيًا على الأقدام.



وتمنى "البجالي" أن ينال جبل أوكه اهتمامًا من قِبل الجهات المختصة، وعلى رأسها السياحة والشؤون البلدية، لعمل منتزه يستطيع من خلال سكان محافظة الليث وزوارها الاستمتاع بالأجواء التي لا تقل أهمية عن جبال المناطق الأخرى مثل الشفا والهدا وغيرها.

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