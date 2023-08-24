هطلت اليوم أمطار غزيرة على تهامة قحطان بظهران الجنوب، سالت على إثرها الشعاب والأودية.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار غزيرة على تهامة قحطان بظهران الجنوب، سالت على إثرها الشعاب والأودية.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار غزيرة على تهامة قحطان بظهران الجنوب، سالت على إثرها الشعاب والأودية.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار غزيرة على تهامة قحطان بظهران الجنوب، سالت على إثرها الشعاب والأودية.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.