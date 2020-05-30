جوامع ومساجد عسير جاهزة لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الوقائية

فرع "الإسلامية" وفَّر المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله

أكملت جوامع ومساجد منطقة عسير جاهزيتها لاستقبال المصلين؛ وذلك بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بدءًا من يوم الأحد المقبل وسط مجهودات مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي له.

وفي التفاصيل، قام فرع الوزارة بإجراءات تنظيف وتعقيم للجوامع والمساجد، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ، وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، ووضع علامات التباعد بمقدار مترين، والمسافة بين الصفوف، ورفع المصاحف، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.

ومن جهته، أوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أن فِرق الصيانة قامت بأعمال مستمرة لتهيئة الجوامع والمساجد كافة بالمنطقة بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة. مشيرًا إلى أن عملية التعقيم شملت الفرش، ودواليب وحاملات المصاحف، والأرضيات، والأبواب، والنوافذ من الداخل والخارج، والإنارة، والجدران الداخلية.

وأشار إلى توجيهات وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالاستمرار في العناية بالمساجد، وتهيئتها تنظيمًا وتعقيمًا منعًا لانتشار أي عدوى -لا قدر الله- بين المصلين تزامنًا مع فتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض، وعودة المصلين لأداء الصلوات الخمس.