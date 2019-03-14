9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة، بين عادية ومتقدمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق حائل والجوف والقصيم والشرقية والحدود الشمالية ومكة المكرمة والباحة وتبوك والرياض.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والقنفذة والكامل والمويه والليث وبحرة وتربة وجدة ورابغ وخليص ورنية وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الباحة استمرار سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه متقدم لتبوك ذكرت "الأرصاد" أن المنطقة تشهد استمرار حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد استمرار حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الجوف ذكرت الأرصاد أنها تشهد استمرار حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشنان والشملي والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

ونبَّهت الأرصاد منطقة القصيم بأنها تشهد استمرار حالة أتربة مثارة، وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.

وذكرت "الأرصاد" في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر السبت.

وفي تنبيه متقدم آخر للشرقية أوضحت الهيئة أن المنطقة تشهد أتربة مثارة، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وقرية العليا، وتبدأ الساعة الـ 07.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الرياض ذكرت "الأرصاد" أنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرماء وعفيف ومرات ووادي الدواسر. وتستمر الحالة من الساعة الـ 07.00 من صباح السبت حتى الـ17.00 من مساء السبت.