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"موانئ" تصدر ترخيصاً لأحد أكبر الخطوط الملاحية العالمية

استمراراً للجهود الرامية التي تبذلها لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء

أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، ترخيصاً موحداً صالحاً للعمل في جميع الموانئ السعودية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية وذلك لشركة (CMA CGM) إحدى كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية وشركات التشغيل في الموانئ حول العالم.

ويأتي ذلك استمراراً للجهود الرامية التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية التي تضمن رضا المستفيدين، وكذلك نقل المعرفة والخبرات العالمية وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخدمات التنافسية وتوفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية وخدماتها اللوجستية المختلفة في الموانئ السعودية، وجذب الاستثمارات من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري، بما يتواكب مع مستهدفات وركائز رؤية المملكة 2030 في أن تكون المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمياً ومحور ربط بين قارات العالم.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ أتاحت من خلال تطبيق لائحتها التنظيمية بمزاولة المستثمر الأجنبي لنشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط تموين السفن ماعدا الوقود في جميع الموانئ التابعة لها باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح، ويُعد ترخيص شركة (CMA CGM) واحداً ضمن عدة تراخيص لأكبر الشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم.

وتؤدي الموانئ السعودية دوراً محورياً نحو الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة، كما أنها تُعد في الوقت ذاته عنصراً أساسياً في منظومة تحفيز الصادرات والواردات الوطنية وتنمية إيرادات الدولة غير النفطية.

الهيئة العامة للموانئ الموانئ السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موانئ" تصدر ترخيصاً لأحد أكبر الخطوط الملاحية العالمية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، ترخيصاً موحداً صالحاً للعمل في جميع الموانئ السعودية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية وذلك لشركة (CMA CGM) إحدى كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية وشركات التشغيل في الموانئ حول العالم.

ويأتي ذلك استمراراً للجهود الرامية التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية التي تضمن رضا المستفيدين، وكذلك نقل المعرفة والخبرات العالمية وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخدمات التنافسية وتوفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية وخدماتها اللوجستية المختلفة في الموانئ السعودية، وجذب الاستثمارات من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري، بما يتواكب مع مستهدفات وركائز رؤية المملكة 2030 في أن تكون المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمياً ومحور ربط بين قارات العالم.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ أتاحت من خلال تطبيق لائحتها التنظيمية بمزاولة المستثمر الأجنبي لنشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط تموين السفن ماعدا الوقود في جميع الموانئ التابعة لها باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح، ويُعد ترخيص شركة (CMA CGM) واحداً ضمن عدة تراخيص لأكبر الشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم.

وتؤدي الموانئ السعودية دوراً محورياً نحو الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة، كما أنها تُعد في الوقت ذاته عنصراً أساسياً في منظومة تحفيز الصادرات والواردات الوطنية وتنمية إيرادات الدولة غير النفطية.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
01:57 PM

"موانئ" تصدر ترخيصاً لأحد أكبر الخطوط الملاحية العالمية

استمراراً للجهود الرامية التي تبذلها لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، ترخيصاً موحداً صالحاً للعمل في جميع الموانئ السعودية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية وذلك لشركة (CMA CGM) إحدى كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية وشركات التشغيل في الموانئ حول العالم.

ويأتي ذلك استمراراً للجهود الرامية التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية التي تضمن رضا المستفيدين، وكذلك نقل المعرفة والخبرات العالمية وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخدمات التنافسية وتوفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية وخدماتها اللوجستية المختلفة في الموانئ السعودية، وجذب الاستثمارات من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري، بما يتواكب مع مستهدفات وركائز رؤية المملكة 2030 في أن تكون المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمياً ومحور ربط بين قارات العالم.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ أتاحت من خلال تطبيق لائحتها التنظيمية بمزاولة المستثمر الأجنبي لنشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط تموين السفن ماعدا الوقود في جميع الموانئ التابعة لها باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح، ويُعد ترخيص شركة (CMA CGM) واحداً ضمن عدة تراخيص لأكبر الشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم.

وتؤدي الموانئ السعودية دوراً محورياً نحو الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة، كما أنها تُعد في الوقت ذاته عنصراً أساسياً في منظومة تحفيز الصادرات والواردات الوطنية وتنمية إيرادات الدولة غير النفطية.

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