"تعليم الأفلاج" يطلق حملة توعوية تثقيفية بالمدارس عن "كورونا الجديد"

محاضرات توعوية وتفعيل الإذاعة المدرسية ورسائل تثقيفية لأولياء الأمور

عقدت إدارة تعليم الأفلاج، صباح اليوم، اجتماعًا مع الأقسام ذات الاختصاص؛ لإطلاق حملة توعوية تثقيفية احترازية في المدارس عن فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأّسه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة اليوم الأحد، تم خلاله مناقشة الخطة التي سيتم إطلاقها اليوم، وتعميمها على المدارس ومتابعة مراحل تنفيذها، تَضَمّنت تدريب المرشدين الصحيين بالمدارس على آلية التعامل مع الأمراض المعدية، وتطبيق برنامج "مدارس بلا عدوى"، وتكثيف الزيارات الميدانية على المدارس، وتطبيق الاشتراطات الصحية المدرسية، ووسائل النظافة والمعقمات، والتعامل الاحترازي مع أي حالة تُكتشف، لا قدر الله.

كما تضمّنت الحملةُ العملَ على الاهتمام بالجانب التوعوي والتثقيفي من خلال تنفيذ محاضرات توعوية من قِبَل مسؤولي الصحة، وتفعيل الإذاعة المدرسية، والعروض المرئية ونشر رسائل تثقيفية لأولياء الأمور.

وركّزت حملة إدارة تعليم الأفلاج على الجانب الوقائي من خلال تفعيل كافة وسائل النظافة والمعقمات ومعطرات الجو وصابون الأيدي، ومراعاة تخفيف الازدحام في الفسح.