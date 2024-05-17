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مصر.. إغلاق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم خلال أسبوع العيد

يشمل القرار الخدمات الترفيهية وكل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات

تقرر غلق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات في مصر.

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي: إن يوم السبت المقبل من المتوقع أن يكون هو وقفة عيد الفطر المبارك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "من المتوقع أن تكون إجازة العيد من الأحد إلى الثلاثاء، وكانت وجهة النظر أن تتخذ الدولة إجراء يخص الأسبوع، للحد من التخالط والانتشار”.

وتابع: "اللجنة الوزارية العليا قررت عدة إجراءات من الأحد حتى يوم الجمعة من نهاية نفس الأسبوع، وسيتم غلق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات".

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.

مصر إغلاق المحلات التجارية

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مصر.. إغلاق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم خلال أسبوع العيد
سبق

تقرر غلق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات في مصر.

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي: إن يوم السبت المقبل من المتوقع أن يكون هو وقفة عيد الفطر المبارك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "من المتوقع أن تكون إجازة العيد من الأحد إلى الثلاثاء، وكانت وجهة النظر أن تتخذ الدولة إجراء يخص الأسبوع، للحد من التخالط والانتشار”.

وتابع: "اللجنة الوزارية العليا قررت عدة إجراءات من الأحد حتى يوم الجمعة من نهاية نفس الأسبوع، وسيتم غلق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات".

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
03:35 PM

مصر.. إغلاق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم خلال أسبوع العيد

يشمل القرار الخدمات الترفيهية وكل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقرر غلق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات في مصر.

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي: إن يوم السبت المقبل من المتوقع أن يكون هو وقفة عيد الفطر المبارك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "من المتوقع أن تكون إجازة العيد من الأحد إلى الثلاثاء، وكانت وجهة النظر أن تتخذ الدولة إجراء يخص الأسبوع، للحد من التخالط والانتشار”.

وتابع: "اللجنة الوزارية العليا قررت عدة إجراءات من الأحد حتى يوم الجمعة من نهاية نفس الأسبوع، وسيتم غلق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات".

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.

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