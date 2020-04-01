رُزق قبلان بن ضويحي بن مشني العاطفي، أحد منسوبي رجال الأمن، بمولود أسماه "زيد" لينضم لشقيقيه "زايد" و"زياد".
وتلقّى "العاطفي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، جعله الله من مواليد السعادة.
"العاطفي" يُرزق بمولود أسماه "زيد"
رُزق قبلان بن ضويحي بن مشني العاطفي، أحد منسوبي رجال الأمن، بمولود أسماه "زيد" لينضم لشقيقيه "زايد" و"زياد".
وتلقّى "العاطفي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، جعله الله من مواليد السعادة.
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"العاطفي" يُرزق بمولود أسماه "زيد"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-01
رُزق قبلان بن ضويحي بن مشني العاطفي، أحد منسوبي رجال الأمن، بمولود أسماه "زيد" لينضم لشقيقيه "زايد" و"زياد".
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:09 PM
"العاطفي" يُرزق بمولود أسماه "زيد"
رُزق قبلان بن ضويحي بن مشني العاطفي، أحد منسوبي رجال الأمن، بمولود أسماه "زيد" لينضم لشقيقيه "زايد" و"زياد".
وتلقّى "العاطفي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، جعله الله من مواليد السعادة.
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