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مصادر تؤكد: "أجانب مخالطون".. تسجيل 20 إصابة جديدة بـ"كورونا" في محافظة بيش

عدد الحالات المسجلة بمنطقة جازان يصل إلى 80

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في محافظة بيش شمال منطقة جازان، ليرتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 37 شخصاً.

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المصابين أجانب مخالطون لمصاب سابق كانت "سبق" قد كشفت تفاصيل حالته، حيث كان قادماً من جدة قبل مدة ويعاني من أعراض مرضية، قبل اتخاذ الإجراءات تجاه مخالطيه، وظهرت العديد من الإصابات بينهم بعد إجراء الفحوص في سكن العمال في محافظة بيش.

وقد وصل عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" بمنطقة جازان قبل يومين إلى 24 حالة وفق المؤشر المخصص لحالات "كورونا".

وشملت الحالات المسجلة في المنطقة نحو 80 حالة على النحو التالي: "26 بمدينة جازان، 37 في بيش وثماني حالات بصامطة وأربع بصبيا ومثلها بالطوال وواحدة في العارضة".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر تؤكد: "أجانب مخالطون".. تسجيل 20 إصابة جديدة بـ"كورونا" في محافظة بيش
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في محافظة بيش شمال منطقة جازان، ليرتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 37 شخصاً.

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المصابين أجانب مخالطون لمصاب سابق كانت "سبق" قد كشفت تفاصيل حالته، حيث كان قادماً من جدة قبل مدة ويعاني من أعراض مرضية، قبل اتخاذ الإجراءات تجاه مخالطيه، وظهرت العديد من الإصابات بينهم بعد إجراء الفحوص في سكن العمال في محافظة بيش.

وقد وصل عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" بمنطقة جازان قبل يومين إلى 24 حالة وفق المؤشر المخصص لحالات "كورونا".

وشملت الحالات المسجلة في المنطقة نحو 80 حالة على النحو التالي: "26 بمدينة جازان، 37 في بيش وثماني حالات بصامطة وأربع بصبيا ومثلها بالطوال وواحدة في العارضة".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:05 PM

مصادر تؤكد: "أجانب مخالطون".. تسجيل 20 إصابة جديدة بـ"كورونا" في محافظة بيش

عدد الحالات المسجلة بمنطقة جازان يصل إلى 80

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محمد المواسي - جازان
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13,499

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في محافظة بيش شمال منطقة جازان، ليرتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 37 شخصاً.

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المصابين أجانب مخالطون لمصاب سابق كانت "سبق" قد كشفت تفاصيل حالته، حيث كان قادماً من جدة قبل مدة ويعاني من أعراض مرضية، قبل اتخاذ الإجراءات تجاه مخالطيه، وظهرت العديد من الإصابات بينهم بعد إجراء الفحوص في سكن العمال في محافظة بيش.

وقد وصل عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" بمنطقة جازان قبل يومين إلى 24 حالة وفق المؤشر المخصص لحالات "كورونا".

وشملت الحالات المسجلة في المنطقة نحو 80 حالة على النحو التالي: "26 بمدينة جازان، 37 في بيش وثماني حالات بصامطة وأربع بصبيا ومثلها بالطوال وواحدة في العارضة".

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