الاتفاق يخسر خدمات نجمه فيليب كيش 14 يومًا

أوضحت الفحوصات الطبية النهائية التي أجراها لاعب فريق الاتفاق فيليب كيش حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق؛ وهو ما يعني غياب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام النصر يوم الأحد القادم ضمن الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة يوم الثلاثاء الماضي في مباراة فريقه المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري مع الهلال التي خسرها الاتفاق (1 - 4).