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"عبدالمهدي" يكشف حقيقة ولاءاته: نموت وتحيا إيران

استفز مشاعر العراقيين المطالبين بخروجها من بلادهم

كشف رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، عن حقيقة ولائه للنظام الإيراني، اليوم الأحد، قائلاً: "نموت وتحيا إيران"، وذلك في ردّ فعله على عزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على تسع قيادات من مليشيا الحشد الشعبي متهمة بقتل متظاهرين.

ووفقاً لـ"شبكة أخبار العراق"، اعتبر "عبدالمهدي" في بيان العقوبات الأمريكية المزمع فرضها على قيادات الحشد الشعبي "خلط للأوراق يقود إلى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع"، على حد ذكره.

وفي استفزاز واضح لمشاعر العراقيين الذين يتظاهرون بالآلاف منذ شهر أكتوبر الماضي ضد الوجود الإيراني في بلادهم، قال "عبدالمهدي": "إن إيران بالنسبة لنا تمثل الرمز الإلهي، نموت تحت علَمها في الدفاع عن مشروع الإمام الخميني".

عادل عبدالمهدي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عبدالمهدي" يكشف حقيقة ولاءاته: نموت وتحيا إيران
سبق

كشف رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، عن حقيقة ولائه للنظام الإيراني، اليوم الأحد، قائلاً: "نموت وتحيا إيران"، وذلك في ردّ فعله على عزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على تسع قيادات من مليشيا الحشد الشعبي متهمة بقتل متظاهرين.

ووفقاً لـ"شبكة أخبار العراق"، اعتبر "عبدالمهدي" في بيان العقوبات الأمريكية المزمع فرضها على قيادات الحشد الشعبي "خلط للأوراق يقود إلى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع"، على حد ذكره.

وفي استفزاز واضح لمشاعر العراقيين الذين يتظاهرون بالآلاف منذ شهر أكتوبر الماضي ضد الوجود الإيراني في بلادهم، قال "عبدالمهدي": "إن إيران بالنسبة لنا تمثل الرمز الإلهي، نموت تحت علَمها في الدفاع عن مشروع الإمام الخميني".

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
05:37 PM

"عبدالمهدي" يكشف حقيقة ولاءاته: نموت وتحيا إيران

استفز مشاعر العراقيين المطالبين بخروجها من بلادهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، عن حقيقة ولائه للنظام الإيراني، اليوم الأحد، قائلاً: "نموت وتحيا إيران"، وذلك في ردّ فعله على عزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على تسع قيادات من مليشيا الحشد الشعبي متهمة بقتل متظاهرين.

ووفقاً لـ"شبكة أخبار العراق"، اعتبر "عبدالمهدي" في بيان العقوبات الأمريكية المزمع فرضها على قيادات الحشد الشعبي "خلط للأوراق يقود إلى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع"، على حد ذكره.

وفي استفزاز واضح لمشاعر العراقيين الذين يتظاهرون بالآلاف منذ شهر أكتوبر الماضي ضد الوجود الإيراني في بلادهم، قال "عبدالمهدي": "إن إيران بالنسبة لنا تمثل الرمز الإلهي، نموت تحت علَمها في الدفاع عن مشروع الإمام الخميني".

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