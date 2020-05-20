وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة.

سجلت روسيا خلال الــ24 ساعة الماضية، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 308705 إصابات.

روسيا تتخطى الـ300 ألف إصابة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-20 سجلت روسيا خلال الــ24 ساعة الماضية، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 308705 إصابات. وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 11:20 AM

روسيا تتخطى الـ300 ألف إصابة بكورونا بعد إعلانها عن تسجيل 8764 حالة جديدة





A A A





1 مشاركة

سجلت روسيا خلال الــ24 ساعة الماضية، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 308705 إصابات.

وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة.