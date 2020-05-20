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روسيا تتخطى الـ300 ألف إصابة بكورونا

بعد إعلانها عن تسجيل 8764 حالة جديدة

سجلت روسيا خلال الــ24 ساعة الماضية، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 308705 إصابات.

وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تتخطى الـ300 ألف إصابة بكورونا
سبق

سجلت روسيا خلال الــ24 ساعة الماضية، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 308705 إصابات.

وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
11:20 AM

روسيا تتخطى الـ300 ألف إصابة بكورونا

بعد إعلانها عن تسجيل 8764 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت روسيا خلال الــ24 ساعة الماضية، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 308705 إصابات.

وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة.

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