ضمن الإجراءات الاحترازية.. افتتاح عيادة العزل المنزلي بمستشفى قوى الأمن بالدمام

استعدادًا لتلبية احتياجات المعزولين بالمنازل وضمان استمرارية الرعاية المقدمة لهم

افتتح برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عيادة العزل المنزلي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة التي يقوم بها المستشفى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستعدادًا لتلبية احتياجات المرضى المعزولين في المنازل وضمان استمرارية الرعاية الصحية المقدمة لهم، باستخدام التقنيات الحديثة لخدمة المرضى عن بُعد، دون الحاجة لمراجعة المستشفى.

وأوضح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب الدكتور علي بن سعد الدوسري، أن ما تحظى به الخدمات الصحية في بلادنا الغالية من دعم سخي واهتمام كبير من لدن القيادة الرشيدة -وفقها الله- كان سببًا في سهولة إحداث تغييرات سريعة للتأقلم مع فترة مواجهة الوباء، وعليه أصبحت السعودية نموذجًا عالميًّا متميزًا في كل الخدمات الصحية؛ لا سيما في إدارة الأزمات الصحية على مختلف المستويات، وتحديدًا مع جائحة كورونا منذ بدايتها، مرورًا بكل المراحل التي تلتها من خلال رسم خطط استباقية لتطور آليات وأدوات مواجهة الأزمة.

وبيّن الدوسري أن مستشفى قوى الأمن بالدمام مستمر في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث افتتح المستشفى عيادة متخصصة للعزل المنزلي لتلبية احتياجات المرضى وخدمتهم ومتابعة الحالات عن بُعد على مدار الساعة؛ حيث تضم العيادة طبيبًا استشاريًّا في الطب الباطني، وأخصائي مكافحة العدوى للمتابعة المستمرة والتواصل اليومي مع كل المرضى الذين يتم تشخيص حالتهم للعزل المنزلي ومتابعة وضعهم الصحي والاطمئنان على سلامتهم وتوجيههم بالقدوم إلى المستشفى حال وجود أي تطور في الأعراض لا قدر الله.

وتابع: تم تخصيص رقم اتصال هاتفي مباشر للعيادة خلال ساعات العمل، والتواصل عن طريق الواتساب على مدار الساعة.

جدير بالذكر أن مستشفى قوى الأمن بالدمام أطلق مؤخرًا مبادرة إيصال الأدوية المستحقة لإعادة الصرف إلى المنزل من خلال الطلب عبر بوابة المراجع الإلكترونية التي تتيح للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من المنزل ضِمن العديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستفيد دون الحاجة للحضور للمستشفى؛ حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على صحتهم.