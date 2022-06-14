المغرب.. "كورونا" يصيب 101 شخص جديد
لا وفيات لليوم الثالث على التوالي
سجَّل المغرب 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، من ضمنها 42 وسط بؤرة مهنية بمدينة القنيطرة، و21 بمراكش، و13 بالدار البيضاء؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8793.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الوفيات استقر عند 212 بعد عدم إعلان أية وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي.
وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين هم في حالة حرجة 11 شخصًا، وبلغت حالات الشفاء من المرض 7765 في المجموع بعد تعافي 69 شخصًا آخرين.
المغرب.. "كورونا" يصيب 101 شخص جديد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-14
سجَّل المغرب 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، من ضمنها 42 وسط بؤرة مهنية بمدينة القنيطرة، و21 بمراكش، و13 بالدار البيضاء؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8793.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الوفيات استقر عند 212 بعد عدم إعلان أية وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي.
وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين هم في حالة حرجة 11 شخصًا، وبلغت حالات الشفاء من المرض 7765 في المجموع بعد تعافي 69 شخصًا آخرين.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
10:04 PM
المغرب.. "كورونا" يصيب 101 شخص جديد
لا وفيات لليوم الثالث على التوالي
سجَّل المغرب 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، من ضمنها 42 وسط بؤرة مهنية بمدينة القنيطرة، و21 بمراكش، و13 بالدار البيضاء؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8793.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الوفيات استقر عند 212 بعد عدم إعلان أية وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي.
وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين هم في حالة حرجة 11 شخصًا، وبلغت حالات الشفاء من المرض 7765 في المجموع بعد تعافي 69 شخصًا آخرين.