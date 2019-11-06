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الرئيس اللبناني: إحالة 17 ملف فساد إلى التحقيق

"عون" يؤكد عدم استثناء أي شخص من المتورطين

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن 17 ملفًا متعلقًا بالفساد أحيلت إلى التحقيق، للمضي فيها قدمًا، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد.

ووفق "روسيا اليوم"، فقد شدد الرئيس اللبناني، خلال لقائه وفد بعثة مجموعة "البنك الدولي" برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه، على أن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورطين.

من جهته، أكد كومار جاه استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها.

وكان البنك الدولي قال اليوم إن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، وتحقيق التعافي غداً ينطوي على تحديات أكبر.

ودعا البنك الدولي إلى تشكيل حكومة في لبنان سريعاً تلبي توقعات جميع اللبنانيين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي موجة احتجاجات في كل مناطقه، أسفرت عن شل البلاد على مدى أكثر من 20 يوماً، وقدم على إثرها رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته.

الرئيس اللبناني الفساد البنك الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس اللبناني: إحالة 17 ملف فساد إلى التحقيق
سبق

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن 17 ملفًا متعلقًا بالفساد أحيلت إلى التحقيق، للمضي فيها قدمًا، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد.

ووفق "روسيا اليوم"، فقد شدد الرئيس اللبناني، خلال لقائه وفد بعثة مجموعة "البنك الدولي" برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه، على أن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورطين.

من جهته، أكد كومار جاه استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها.

وكان البنك الدولي قال اليوم إن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، وتحقيق التعافي غداً ينطوي على تحديات أكبر.

ودعا البنك الدولي إلى تشكيل حكومة في لبنان سريعاً تلبي توقعات جميع اللبنانيين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي موجة احتجاجات في كل مناطقه، أسفرت عن شل البلاد على مدى أكثر من 20 يوماً، وقدم على إثرها رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
03:41 PM

الرئيس اللبناني: إحالة 17 ملف فساد إلى التحقيق

"عون" يؤكد عدم استثناء أي شخص من المتورطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن 17 ملفًا متعلقًا بالفساد أحيلت إلى التحقيق، للمضي فيها قدمًا، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد.

ووفق "روسيا اليوم"، فقد شدد الرئيس اللبناني، خلال لقائه وفد بعثة مجموعة "البنك الدولي" برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه، على أن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورطين.

من جهته، أكد كومار جاه استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها.

وكان البنك الدولي قال اليوم إن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، وتحقيق التعافي غداً ينطوي على تحديات أكبر.

ودعا البنك الدولي إلى تشكيل حكومة في لبنان سريعاً تلبي توقعات جميع اللبنانيين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي موجة احتجاجات في كل مناطقه، أسفرت عن شل البلاد على مدى أكثر من 20 يوماً، وقدم على إثرها رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته.

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