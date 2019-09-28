الفيصلي يُبطل مفاجأة العدالة.. ويحتل الوصافة

تمكَّن الفريق الأول بنادي الفيصلي من قلب الطاولة في وجه ضيفه العدالة الصاعد حديثًا، وحوّل تأخره أمامه بهدف إلى ثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 11 نقطة، وظل العدالة سادسًا بسبع نقاط.

وفرض العدالة أسلوبه الفني والتكتيكي على مجريات الشوط الأول حتى تمكن من تسجيل الأسبقية بهدف أول، جاء عبر عبدالله عبدالوهاب عند الدقيقة الـ38 من ضربة حرة مباشرة، مرت علي يمين حارس الفيصلي مصطفى ملائكة؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني، وتدارك الفيصلي ظهوره الذابل في الشوط الأول، واستطاع معادلة الكفة مبكرا عبر مدافعه أيقور روسي الذي تقدم لكرة ركنية، وحولها برأسه في الشباك، لم يستطع دفاع العدالة وحارس المرمى التعامل معها، وذلك عند الدقيقة السابعة والأربعين.

واستمر تفوق أهل الدار طيلة مجريات الشوط مع غياب ترجمة هذه الأفضلية حتى تمكن ويليام من قلب الطاولة بهدف آخر لفريقه الفيصلي قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين وتحديدا عند الدقيقة 88.وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي صادق لويس جوستافو على هذه الأفضلية بتسجيله هدف الأمان لفريقه الفيصلي لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.