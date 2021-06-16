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نجاح زراعة قوقعتين عبر عملية واحدة بمركز القوقعة بالجوف

لطفل يعاني من الحمى الشوكية.. العملية رقم 105 التي يجريها المركز

سجل فريق طبي بمركز زراعة القوقعة بصحة الجوف نجاحًا جديدًا في عملية تُعد الأولى من نوعها بالمركز؛ حيث قام بزراعة قوقعتين لطفل يعاني من الحمى الشوكية؛ وذلك عبر عملية جراحية واحدة.

وتُعد هذه العملية لزراعة القوقعة، العملية رقم 105 التي يجريها المركز منذ إنشائه؛ وذلك بعد تأهيلهم جميعًا بالمركز، كما أجرى المركز عمليات نوعية وفريدة "من زراعة قوقعة هجين، وأيضًا زراعة سماعة عظمية من نوع (bone bridge) المحدثة، لمرضى تراوحت أعمارهم بين 85 عامًا وحتى عام واحد، وجميعها تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأبانت "صحة الجوف" أن المركز يُجري العمليات الجراحية لزراعة القوقعة الإلكترونية والسماعات العظمية الظاهرة والمخفية تحت الجلد والعظيمات السمعية، وكذلك برمجة السماعة الخاصة بالزراعة، وجلسات التأهيل التخاطبي بعد الزراعة، كما يقدم المركز خدمات الدعم اللوجستي للزارعين؛ من توفير سماعات احتياطية بعد انتهاء فترة الضمان، وكذلك توفير مستلزمات الزراعة التي يجب توفرها ليعمل الجهاز بشكل جيد؛ من أسلاك موصلة وبطاريات وغيرها من اللوازم.

يُذكر أن عدد المستفيدين من الزراعات منذ بداية 2021 م، بلغ 35 مستفيدًا فيما يتواصل المركز بشكل مستمر مع جميع المستفيدين الذي أجريت لهم عمليات الزراعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح زراعة قوقعتين عبر عملية واحدة بمركز القوقعة بالجوف
سبق

سجل فريق طبي بمركز زراعة القوقعة بصحة الجوف نجاحًا جديدًا في عملية تُعد الأولى من نوعها بالمركز؛ حيث قام بزراعة قوقعتين لطفل يعاني من الحمى الشوكية؛ وذلك عبر عملية جراحية واحدة.

وتُعد هذه العملية لزراعة القوقعة، العملية رقم 105 التي يجريها المركز منذ إنشائه؛ وذلك بعد تأهيلهم جميعًا بالمركز، كما أجرى المركز عمليات نوعية وفريدة "من زراعة قوقعة هجين، وأيضًا زراعة سماعة عظمية من نوع (bone bridge) المحدثة، لمرضى تراوحت أعمارهم بين 85 عامًا وحتى عام واحد، وجميعها تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأبانت "صحة الجوف" أن المركز يُجري العمليات الجراحية لزراعة القوقعة الإلكترونية والسماعات العظمية الظاهرة والمخفية تحت الجلد والعظيمات السمعية، وكذلك برمجة السماعة الخاصة بالزراعة، وجلسات التأهيل التخاطبي بعد الزراعة، كما يقدم المركز خدمات الدعم اللوجستي للزارعين؛ من توفير سماعات احتياطية بعد انتهاء فترة الضمان، وكذلك توفير مستلزمات الزراعة التي يجب توفرها ليعمل الجهاز بشكل جيد؛ من أسلاك موصلة وبطاريات وغيرها من اللوازم.

يُذكر أن عدد المستفيدين من الزراعات منذ بداية 2021 م، بلغ 35 مستفيدًا فيما يتواصل المركز بشكل مستمر مع جميع المستفيدين الذي أجريت لهم عمليات الزراعة.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
12:26 PM

نجاح زراعة قوقعتين عبر عملية واحدة بمركز القوقعة بالجوف

لطفل يعاني من الحمى الشوكية.. العملية رقم 105 التي يجريها المركز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل فريق طبي بمركز زراعة القوقعة بصحة الجوف نجاحًا جديدًا في عملية تُعد الأولى من نوعها بالمركز؛ حيث قام بزراعة قوقعتين لطفل يعاني من الحمى الشوكية؛ وذلك عبر عملية جراحية واحدة.

وتُعد هذه العملية لزراعة القوقعة، العملية رقم 105 التي يجريها المركز منذ إنشائه؛ وذلك بعد تأهيلهم جميعًا بالمركز، كما أجرى المركز عمليات نوعية وفريدة "من زراعة قوقعة هجين، وأيضًا زراعة سماعة عظمية من نوع (bone bridge) المحدثة، لمرضى تراوحت أعمارهم بين 85 عامًا وحتى عام واحد، وجميعها تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأبانت "صحة الجوف" أن المركز يُجري العمليات الجراحية لزراعة القوقعة الإلكترونية والسماعات العظمية الظاهرة والمخفية تحت الجلد والعظيمات السمعية، وكذلك برمجة السماعة الخاصة بالزراعة، وجلسات التأهيل التخاطبي بعد الزراعة، كما يقدم المركز خدمات الدعم اللوجستي للزارعين؛ من توفير سماعات احتياطية بعد انتهاء فترة الضمان، وكذلك توفير مستلزمات الزراعة التي يجب توفرها ليعمل الجهاز بشكل جيد؛ من أسلاك موصلة وبطاريات وغيرها من اللوازم.

يُذكر أن عدد المستفيدين من الزراعات منذ بداية 2021 م، بلغ 35 مستفيدًا فيما يتواصل المركز بشكل مستمر مع جميع المستفيدين الذي أجريت لهم عمليات الزراعة.

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