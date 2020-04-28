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"رجاء والْتجاء".. شاهد من الحرم: دعاء "الدوسري" الأكثر رواجًا بالعالم الإسلامي

دعوة لولاة الأمر بالتوفيق في مواجهة أزمة "كورونا" وأخرى تخص أبطال الأمن والصحة

عبدالله النحيط : شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، انتشارًا كبيرًا لدعاء إمام الحرم المكي الدكتور ياسر الدوسري، وقد وصلت مشاهداته إلى مليون مشاهدة في عدة حسابات رسمية وأخرى شخصية في المنصة العالمية "تويتر"، كما تناقله المسلمون في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لما فيه من رجاء والْتجاء إلى الله العلي القدير، أن يكشف الغمة عن عباده المسلمين في كل مكان.

جاء ذلك في ليلة الثالث من شهر رمضان المبارك، والذي يعيشه المسلمون في وضع يختلف عن المواسم الماضية؛ حيث لا صلاة في المساجد ويشاهدون الحرم المكي وقد طُبّقت فيه أشد الاحترازات لكي لا يكون منطقة موبوءة بالمرض، وجاء هذا الدعاء مخففًا عليهم، وداعيًا لولاة الأمر بالتوفيق في مواجهة الأزمة، ولأبطال الصحة في الخطوط الأمامية ولرجال الأمن الذي يقضون وقتهم في دفع الضرر بمنع الناس من التجول الذي قد يضرهم.

ياسر الدوسري شهر رمضان الحرم المكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رجاء والْتجاء".. شاهد من الحرم: دعاء "الدوسري" الأكثر رواجًا بالعالم الإسلامي
سبق

عبدالله النحيط : شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، انتشارًا كبيرًا لدعاء إمام الحرم المكي الدكتور ياسر الدوسري، وقد وصلت مشاهداته إلى مليون مشاهدة في عدة حسابات رسمية وأخرى شخصية في المنصة العالمية "تويتر"، كما تناقله المسلمون في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لما فيه من رجاء والْتجاء إلى الله العلي القدير، أن يكشف الغمة عن عباده المسلمين في كل مكان.

جاء ذلك في ليلة الثالث من شهر رمضان المبارك، والذي يعيشه المسلمون في وضع يختلف عن المواسم الماضية؛ حيث لا صلاة في المساجد ويشاهدون الحرم المكي وقد طُبّقت فيه أشد الاحترازات لكي لا يكون منطقة موبوءة بالمرض، وجاء هذا الدعاء مخففًا عليهم، وداعيًا لولاة الأمر بالتوفيق في مواجهة الأزمة، ولأبطال الصحة في الخطوط الأمامية ولرجال الأمن الذي يقضون وقتهم في دفع الضرر بمنع الناس من التجول الذي قد يضرهم.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:37 PM

"رجاء والْتجاء".. شاهد من الحرم: دعاء "الدوسري" الأكثر رواجًا بالعالم الإسلامي

دعوة لولاة الأمر بالتوفيق في مواجهة أزمة "كورونا" وأخرى تخص أبطال الأمن والصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,175

عبدالله النحيط : شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، انتشارًا كبيرًا لدعاء إمام الحرم المكي الدكتور ياسر الدوسري، وقد وصلت مشاهداته إلى مليون مشاهدة في عدة حسابات رسمية وأخرى شخصية في المنصة العالمية "تويتر"، كما تناقله المسلمون في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لما فيه من رجاء والْتجاء إلى الله العلي القدير، أن يكشف الغمة عن عباده المسلمين في كل مكان.

جاء ذلك في ليلة الثالث من شهر رمضان المبارك، والذي يعيشه المسلمون في وضع يختلف عن المواسم الماضية؛ حيث لا صلاة في المساجد ويشاهدون الحرم المكي وقد طُبّقت فيه أشد الاحترازات لكي لا يكون منطقة موبوءة بالمرض، وجاء هذا الدعاء مخففًا عليهم، وداعيًا لولاة الأمر بالتوفيق في مواجهة الأزمة، ولأبطال الصحة في الخطوط الأمامية ولرجال الأمن الذي يقضون وقتهم في دفع الضرر بمنع الناس من التجول الذي قد يضرهم.

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