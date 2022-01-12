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الولايات المتحدة تسجل ‏‎1.4‎‏ مليون إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد"

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎1406530‎‏ إصابة ‏جديدة، ‏و ‏‎1896‎ وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت ‏‎61732283‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎837,274‎‏ وفاة.‏

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الولايات المتحدة تسجل ‏‎1.4‎‏ مليون إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد"
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎1406530‎‏ إصابة ‏جديدة، ‏و ‏‎1896‎ وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت ‏‎61732283‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎837,274‎‏ وفاة.‏

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
10:11 PM

الولايات المتحدة تسجل ‏‎1.4‎‏ مليون إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎1406530‎‏ إصابة ‏جديدة، ‏و ‏‎1896‎ وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت ‏‎61732283‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎837,274‎‏ وفاة.‏

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,485
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,431
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,765
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,665

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