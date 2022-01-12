الولايات المتحدة تسجل 1.4 مليون إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد"
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 1406530 إصابة جديدة، و 1896 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 61732283، فيما بلغ عدد الوفيات 837,274 وفاة.
الولايات المتحدة تسجل 1.4 مليون إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-12
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 1406530 إصابة جديدة، و 1896 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 61732283، فيما بلغ عدد الوفيات 837,274 وفاة.
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
10:11 PM
الولايات المتحدة تسجل 1.4 مليون إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد"
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 1406530 إصابة جديدة، و 1896 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 61732283، فيما بلغ عدد الوفيات 837,274 وفاة.