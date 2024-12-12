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أمريكا تتهم رجل أعمال تركيّاً بتهريب معدات للبحرية الإيرانية

اتهم مُدّعون فدراليون رجل أعمال تركي الجنسية، بالمساعدة في إرسال محركات ومولدات قوارب، صُنعت في ولاية ويسكونسن، إلى البحرية الإيرانية.
ومثل التركي ريسيت تافان البالغ من العمر 40 عاماً أمام المحكمة المحلية بمدينة ميلواكي الأمريكية، أمس الاثنين، بعد أن اعتُقل في رومانيا في يونيو الماضي بناء على مذكرة توقيف دولية.
واتهم "تافان" وشركته التركية ومدير أعماله بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وتهريب منتجات أمريكية الصنع إلى إيران.

وذكرت صحيفة "ميلواكي جورنال سنتينل" أن لائحة الاتهام تقول إن "تافان" لم يحصل على التراخيص الخاصة اللازمة للتجارة، وخرق الحظر التجاري المفروض على إيران منذ عام 1995.
وقالت الصحيفة إن المتهمين، ومنهم "تافان"، تفاوضوا من أجل تصدير محركات ومولدات كهربائية إلى تركيا، ثم إعادة تصديرها إلى إيران.
وقالت نيجلا لين محامية المتهم وفقاً لـ"أسوشيتد برس"، إن موكليها أقرّوا بالاتهامات.

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أمريكا تتهم رجل أعمال تركيّاً بتهريب معدات للبحرية الإيرانية
سبق

اتهم مُدّعون فدراليون رجل أعمال تركي الجنسية، بالمساعدة في إرسال محركات ومولدات قوارب، صُنعت في ولاية ويسكونسن، إلى البحرية الإيرانية.
ومثل التركي ريسيت تافان البالغ من العمر 40 عاماً أمام المحكمة المحلية بمدينة ميلواكي الأمريكية، أمس الاثنين، بعد أن اعتُقل في رومانيا في يونيو الماضي بناء على مذكرة توقيف دولية.
واتهم "تافان" وشركته التركية ومدير أعماله بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وتهريب منتجات أمريكية الصنع إلى إيران.

وذكرت صحيفة "ميلواكي جورنال سنتينل" أن لائحة الاتهام تقول إن "تافان" لم يحصل على التراخيص الخاصة اللازمة للتجارة، وخرق الحظر التجاري المفروض على إيران منذ عام 1995.
وقالت الصحيفة إن المتهمين، ومنهم "تافان"، تفاوضوا من أجل تصدير محركات ومولدات كهربائية إلى تركيا، ثم إعادة تصديرها إلى إيران.
وقالت نيجلا لين محامية المتهم وفقاً لـ"أسوشيتد برس"، إن موكليها أقرّوا بالاتهامات.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
01:28 PM

أمريكا تتهم رجل أعمال تركيّاً بتهريب معدات للبحرية الإيرانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم مُدّعون فدراليون رجل أعمال تركي الجنسية، بالمساعدة في إرسال محركات ومولدات قوارب، صُنعت في ولاية ويسكونسن، إلى البحرية الإيرانية.
ومثل التركي ريسيت تافان البالغ من العمر 40 عاماً أمام المحكمة المحلية بمدينة ميلواكي الأمريكية، أمس الاثنين، بعد أن اعتُقل في رومانيا في يونيو الماضي بناء على مذكرة توقيف دولية.
واتهم "تافان" وشركته التركية ومدير أعماله بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وتهريب منتجات أمريكية الصنع إلى إيران.

وذكرت صحيفة "ميلواكي جورنال سنتينل" أن لائحة الاتهام تقول إن "تافان" لم يحصل على التراخيص الخاصة اللازمة للتجارة، وخرق الحظر التجاري المفروض على إيران منذ عام 1995.
وقالت الصحيفة إن المتهمين، ومنهم "تافان"، تفاوضوا من أجل تصدير محركات ومولدات كهربائية إلى تركيا، ثم إعادة تصديرها إلى إيران.
وقالت نيجلا لين محامية المتهم وفقاً لـ"أسوشيتد برس"، إن موكليها أقرّوا بالاتهامات.

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