"الشورى" يطالب "حقوق الإنسان" بمتحدث رسمي وتكثيف التوعية للحد من العنف

دعا "الهيئة" إلى وضع آلية لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي "المجتمع المدني"

طالب مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية "33" للسنة الرابعة من الدورة السابعة "عن بُعد"، المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان؛ هيئة حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تنفيذية، لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي "مؤسسات المجتمع المدني".

كما طالب هيئة حقوق الإنسان بالاستعانة بجهات محايدة؛ لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية، ومدى الاستفادة منها.

وفي قرار أصدره اليوم، طالب المجلس، هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لوضع برنامج تأهيلي لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان للمشاركة كأعضاء في لجان آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من أجل العمل على تكثيف برامج التوعية المجتمعية للحد من تفشي العنف، وبخاصة ضد المرأة والطفل.

وشدّد "الشورى"، على ضرورة أن تقوم "الهيئة" بتطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي باسمها بشكل دائم.

وطالب "الهيئة" كذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل.