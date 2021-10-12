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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من التستر التجاري

في إطار الحرص على نشر الوعي

‬وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الخطباء بالجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة التي توافق التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، للتحذير من التستر التجاري وبيان أضراره، وكذلك التحذير من التستر على أي مخالف للأنظمة والتعليمات التي سنتها الجهات الحكومية لمصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم، لعموم فروع الوزارة بالمناطق للتوكيد على أصحاب الفضيلة الخطباء بتخصيص خطبهم للتحذير من التستر التجاري وبيان أضراره.

وأكد التوجيه أن تتناول الخطب الحث على الكسب الحلال وبيان أن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وأن مخالفة الأنظمة والتعليمات التي سنها ولي الأمر لمصلحة الوطن والمواطن محرم شرعاً، والتحذير من جريمة التستر التجاري وتشغيل المقيمين في أعمال تجارية خلاف ما استقدموا له، وبيان ضرر ذلك على المواطنين والمقيمين.

كما أكد التوجيه حث المصلين على الإبلاغ عن المخالفين للأنظمة والتعاون مع الجهات المعنية في ذلك، وكذلك الحث على استثمار فترة التصحيح التي منحتها الجهات المعنية للمخالفين لنظام التستر التجاري.

ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية في إطار الحرص على إبراز الدور الفاعل الذي تقدمه الوزارة عبر منابرها الدعوية لنشر الوعي الشرعي الذي يهم مختلف فئات المجتمع ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من التستر التجاري
سبق

‬وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الخطباء بالجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة التي توافق التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، للتحذير من التستر التجاري وبيان أضراره، وكذلك التحذير من التستر على أي مخالف للأنظمة والتعليمات التي سنتها الجهات الحكومية لمصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم، لعموم فروع الوزارة بالمناطق للتوكيد على أصحاب الفضيلة الخطباء بتخصيص خطبهم للتحذير من التستر التجاري وبيان أضراره.

وأكد التوجيه أن تتناول الخطب الحث على الكسب الحلال وبيان أن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وأن مخالفة الأنظمة والتعليمات التي سنها ولي الأمر لمصلحة الوطن والمواطن محرم شرعاً، والتحذير من جريمة التستر التجاري وتشغيل المقيمين في أعمال تجارية خلاف ما استقدموا له، وبيان ضرر ذلك على المواطنين والمقيمين.

كما أكد التوجيه حث المصلين على الإبلاغ عن المخالفين للأنظمة والتعاون مع الجهات المعنية في ذلك، وكذلك الحث على استثمار فترة التصحيح التي منحتها الجهات المعنية للمخالفين لنظام التستر التجاري.

ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية في إطار الحرص على إبراز الدور الفاعل الذي تقدمه الوزارة عبر منابرها الدعوية لنشر الوعي الشرعي الذي يهم مختلف فئات المجتمع ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
04:44 PM

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من التستر التجاري

في إطار الحرص على نشر الوعي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
5
454

‬وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الخطباء بالجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة التي توافق التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، للتحذير من التستر التجاري وبيان أضراره، وكذلك التحذير من التستر على أي مخالف للأنظمة والتعليمات التي سنتها الجهات الحكومية لمصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم، لعموم فروع الوزارة بالمناطق للتوكيد على أصحاب الفضيلة الخطباء بتخصيص خطبهم للتحذير من التستر التجاري وبيان أضراره.

وأكد التوجيه أن تتناول الخطب الحث على الكسب الحلال وبيان أن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وأن مخالفة الأنظمة والتعليمات التي سنها ولي الأمر لمصلحة الوطن والمواطن محرم شرعاً، والتحذير من جريمة التستر التجاري وتشغيل المقيمين في أعمال تجارية خلاف ما استقدموا له، وبيان ضرر ذلك على المواطنين والمقيمين.

كما أكد التوجيه حث المصلين على الإبلاغ عن المخالفين للأنظمة والتعاون مع الجهات المعنية في ذلك، وكذلك الحث على استثمار فترة التصحيح التي منحتها الجهات المعنية للمخالفين لنظام التستر التجاري.

ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية في إطار الحرص على إبراز الدور الفاعل الذي تقدمه الوزارة عبر منابرها الدعوية لنشر الوعي الشرعي الذي يهم مختلف فئات المجتمع ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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