النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. مدير جوازات نجران يتابع سير دخول الحجاج بمنفذ الوديعة

حث العاملين على بذل المزيد من الجهود والعطاء والسرعة والدقة

تابع مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، سير العمل ودخول الحجاج عبر جوازات منفذ الوديعة، حيث كان في استقباله مدير جوازات المنفذ العقيد حامد بن حسن القحطاني.
واطلع اللواء الدكتور "السليمان" على إجراءات العمل بجوازات المنفذ وصالات قدوم الحجاج وما يقدم لضيوف الرحمن من خدمات وتسهيلات في إجراءات دخولهم، حاثاً العاملين بجوازات المنفذ ببذل المزيد من الجهود والعطاء والسرعة والدقة في إنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام.
وخلال الجولة التقى اللواء الدكتور "السليمان" بمدير عام جمرك منفذ الوديعة أحمد خلف المالكي، وقائد قطاع حرس الحدود بشرورة العميد ماجد بن عبدالله العثيمين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتضافر الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، كما قدم اللواء الدكتور "السليمان" لهما دروعاً بهذه المناسبة، معرباً عن شكره وتقديره لجهودهما وتعاونهما فيما يخدم الصالح العام والراحة والتيسير لضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. مدير جوازات نجران يتابع سير دخول الحجاج بمنفذ الوديعة
سبق

تابع مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، سير العمل ودخول الحجاج عبر جوازات منفذ الوديعة، حيث كان في استقباله مدير جوازات المنفذ العقيد حامد بن حسن القحطاني.
واطلع اللواء الدكتور "السليمان" على إجراءات العمل بجوازات المنفذ وصالات قدوم الحجاج وما يقدم لضيوف الرحمن من خدمات وتسهيلات في إجراءات دخولهم، حاثاً العاملين بجوازات المنفذ ببذل المزيد من الجهود والعطاء والسرعة والدقة في إنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام.
وخلال الجولة التقى اللواء الدكتور "السليمان" بمدير عام جمرك منفذ الوديعة أحمد خلف المالكي، وقائد قطاع حرس الحدود بشرورة العميد ماجد بن عبدالله العثيمين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتضافر الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، كما قدم اللواء الدكتور "السليمان" لهما دروعاً بهذه المناسبة، معرباً عن شكره وتقديره لجهودهما وتعاونهما فيما يخدم الصالح العام والراحة والتيسير لضيوف الرحمن.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
05:06 PM

بالصور.. مدير جوازات نجران يتابع سير دخول الحجاج بمنفذ الوديعة

حث العاملين على بذل المزيد من الجهود والعطاء والسرعة والدقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
2
7,524

تابع مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، سير العمل ودخول الحجاج عبر جوازات منفذ الوديعة، حيث كان في استقباله مدير جوازات المنفذ العقيد حامد بن حسن القحطاني.
واطلع اللواء الدكتور "السليمان" على إجراءات العمل بجوازات المنفذ وصالات قدوم الحجاج وما يقدم لضيوف الرحمن من خدمات وتسهيلات في إجراءات دخولهم، حاثاً العاملين بجوازات المنفذ ببذل المزيد من الجهود والعطاء والسرعة والدقة في إنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام.
وخلال الجولة التقى اللواء الدكتور "السليمان" بمدير عام جمرك منفذ الوديعة أحمد خلف المالكي، وقائد قطاع حرس الحدود بشرورة العميد ماجد بن عبدالله العثيمين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتضافر الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، كما قدم اللواء الدكتور "السليمان" لهما دروعاً بهذه المناسبة، معرباً عن شكره وتقديره لجهودهما وتعاونهما فيما يخدم الصالح العام والراحة والتيسير لضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,108
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,144

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة