تونس: تواصل التدخلات الخارجية زاد في تعقيد المشهد الليبي

تسببت في انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود

أكدت تونس أن تواصل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي واستمرار خرق الحظر الدولي المفروض على السلاح زاد في تعقيد المشهد الليبي وأدى إلى انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى تصاعد موجات الهجرة غير المنظمة.

وقال مساعد وزير الخارجية التونسي صبري باش طبجي، خلال مشاركته في الدورة الثامنة لاجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا المنعقدة في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو : الوضع المتأزم الذي تشهده ليبيا وتواصل التصعيد العسكري يمثّل أكبر التحديات ليس فقط للأشقاء الليبيين وإنّما أيضًا لتونس ودول الجوار.

وجددت تونس دعوتها لجميع الأطراف الليبية إلى بذل كلّ الجهود وتذليل الصعوبات، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، لكونه من المقوّمات الأساسية للعودة السريعة إلى طاولة المفاوضات.

وأكدت أهمية دور الاتحاد الأفريقي في دعم مسار الحلّ السياسي في ليبيا، وضرورة تشريك دوله وخاصة دول الجوار الليبي في كل المبادرات والجهود والمساعي المبذولة لاستئناف الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، دون تهميش لأي طرف منها.