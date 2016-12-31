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آخر تقاليع 2020.. بيع زجاجات معبأة بهواء المدن التي تحبها والسعر مفأجاة

البداية من ويلز ولندن

كشفت إحدى الشركات البريطانية عن منتج جديد وغريب؛ حيث أعلنت عن زجاجات فاخرة معبأة برائحة المدن السياحية التي يحبها أي شخص وبدأت باستهداف الإنجليز والأيرلنديين المقيمين خارج بلدهم بزجاجات رائحة ويلز ولندن،

كما عرضت الشركة المختصة في توصيل الأمتعة عبوات هواء نحمل روائح أصلية من الحياة في أيرلندا مثل نسمات الحقول عند تجهيزها لرمي البذور أو أدخنة المقاهي والمطاعم.

وأفادت بأن خدمتها الجديدة ستقوم على بيع الهواء المعبأ في زجاجات مقابل 25 جنيهاً اةإسترلينياً ما يساوي 130 ريالًا سعوديًّا.

وأضافت أن خدمة بيع الهواء المعبأة على طريقة زجاجات العطور ستشمل تعبئة روائح أصلية من جميع أنحاء مدن المملكة المتحدة؛ ما يعني أن البريطانيين الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم يمكنهم الحصول على روائح تقليدية من بلدانهم تشمل هواء مترو أنفاق لندن ورائحة السمك مع البطاطا من مقاطعة نورفولك شرق إنجلترا أو رائحة الضباب.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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آخر تقاليع 2020.. بيع زجاجات معبأة بهواء المدن التي تحبها والسعر مفأجاة
سبق

كشفت إحدى الشركات البريطانية عن منتج جديد وغريب؛ حيث أعلنت عن زجاجات فاخرة معبأة برائحة المدن السياحية التي يحبها أي شخص وبدأت باستهداف الإنجليز والأيرلنديين المقيمين خارج بلدهم بزجاجات رائحة ويلز ولندن،

كما عرضت الشركة المختصة في توصيل الأمتعة عبوات هواء نحمل روائح أصلية من الحياة في أيرلندا مثل نسمات الحقول عند تجهيزها لرمي البذور أو أدخنة المقاهي والمطاعم.

وأفادت بأن خدمتها الجديدة ستقوم على بيع الهواء المعبأ في زجاجات مقابل 25 جنيهاً اةإسترلينياً ما يساوي 130 ريالًا سعوديًّا.

وأضافت أن خدمة بيع الهواء المعبأة على طريقة زجاجات العطور ستشمل تعبئة روائح أصلية من جميع أنحاء مدن المملكة المتحدة؛ ما يعني أن البريطانيين الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم يمكنهم الحصول على روائح تقليدية من بلدانهم تشمل هواء مترو أنفاق لندن ورائحة السمك مع البطاطا من مقاطعة نورفولك شرق إنجلترا أو رائحة الضباب.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
04:18 PM

آخر تقاليع 2020.. بيع زجاجات معبأة بهواء المدن التي تحبها والسعر مفأجاة

البداية من ويلز ولندن

A A A
خالد خليل - الرياض
5
3,078

كشفت إحدى الشركات البريطانية عن منتج جديد وغريب؛ حيث أعلنت عن زجاجات فاخرة معبأة برائحة المدن السياحية التي يحبها أي شخص وبدأت باستهداف الإنجليز والأيرلنديين المقيمين خارج بلدهم بزجاجات رائحة ويلز ولندن،

كما عرضت الشركة المختصة في توصيل الأمتعة عبوات هواء نحمل روائح أصلية من الحياة في أيرلندا مثل نسمات الحقول عند تجهيزها لرمي البذور أو أدخنة المقاهي والمطاعم.

وأفادت بأن خدمتها الجديدة ستقوم على بيع الهواء المعبأ في زجاجات مقابل 25 جنيهاً اةإسترلينياً ما يساوي 130 ريالًا سعوديًّا.

وأضافت أن خدمة بيع الهواء المعبأة على طريقة زجاجات العطور ستشمل تعبئة روائح أصلية من جميع أنحاء مدن المملكة المتحدة؛ ما يعني أن البريطانيين الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم يمكنهم الحصول على روائح تقليدية من بلدانهم تشمل هواء مترو أنفاق لندن ورائحة السمك مع البطاطا من مقاطعة نورفولك شرق إنجلترا أو رائحة الضباب.

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