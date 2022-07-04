ألمانيا تكشف استدعاء "تسلا" لـ59 ألف سيارة بسبب خلل في الأمان الخاص بها

قالت هيئة مراقبة المرور الألمانية: إن شركة "تسلا" الأمريكية استدعت نحو 59 ألف سيارة خاصة بها في أكثر من منطقة بالعالم، وليس في ألمانيا وحدها؛ بسبب مشاكل في البرامج الخاصة بها تؤدي إلى خلل في أمان تلك السيارات.