ألمانيا تكشف استدعاء "تسلا" لـ59 ألف سيارة بسبب خلل في الأمان الخاص بها

قالت هيئة مراقبة المرور الألمانية: إن شركة "تسلا" الأمريكية استدعت نحو 59 ألف سيارة خاصة بها في أكثر من منطقة بالعالم، وليس في ألمانيا وحدها؛ بسبب مشاكل في البرامج الخاصة بها تؤدي إلى خلل في أمان تلك السيارات.
وأوضحت الهيئة في بيان نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبرز السيارات التي تعاني من الخلل كانت "تسلا 3" و"تسلا واي".
ويتعلق الخلل الجديد، بتعطل منظومة أمان "إي كول"، الخاصة بالاتصال تلقائيًّا بأرقام النجدة المحددة في حال تَعَرض مالك السيارة لأي حادث خطير.
وتُعد هذه ثالث عملية استدعاء تُجريها تسلا لسياراتٍ تابعة لها في أسبوع واحد، والـ11 خلال هذا العام، بسبب أخطاء برمجية.