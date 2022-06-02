استدعاء 42 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب فنية

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها الشركة الفرنسية سيارات بسبب مشكلات في مضخة الوقود، كانت الشركة قد استدعت السيارات للمرة الأولى بسبب هذه المشكلة في يوليو الماضي، لكن المشكلة ظلت كما هي دون إصلاح.