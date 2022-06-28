الأكثر تطورًا تقنيًا بالطرق الوعرة.. الكشف عن سيارة جيلي مونجارو

كشفت جيلي عن أحدث مركباتها والأكثر تطورًا تقنيًا. وتحتوي هذه السيارة على أحدث التقنيات، ويجمع تصميمها بين الشغف والدقة وهي تحتوي على أحدث مزايا الأمان - لتجربة لا مثيل لها.
تأتي "مونجارو" بمحرك 2.0TD طُوِّر بالتعاون بين فولفو وجيلي ويتطابق مع ناقل السرعة التلقائي Aisin ذو 8 سرعات. كما يتمتع المستخدمون بخيارين للضبط؛ وإصدارٍ تصل قوته القصوى إلى 175 كيلو واط وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن.متر لتحقيق تسارعٍ يصل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ و7 أجزاء من الثانية.
وتبرز الشاشات التي يصل مدى عرضها للمتر، وبالنسبة للأبعاد فتم تصميم السيارة مع مسار عجلة عريض بقياس 1610 مم وقاعدة عجلات طويلة بقياس 2845 مم، لتصميم مقصورة داخلية رحبة وفخمة. كما أن التصميم ذاته عبارةٌ عن مزيجٍ كلاسيكي ومعاصر من الجماليات الشرقية والغربية، وقد تم استخدام الشامواه المعالج بأسلوب خاص في التصاميم الداخلية، مع لمسات شرقية مثل العقد الكلاسيكية، لتجربةٍ رفيعة المستوى.
ويمكن لمالكي "مونجارو" الاستمتاع بأداءٍ مطور على الطرقات الوعرة بفضل الجيل السادس من نظام الدفع الرباعي بروج وارنر BorgWarner ، والذي يجعل توزيع عزم الدوران الأمامي/ الخلفي بنسبة 50:50 ممكنًا. ويمكن للسائقين التبديل بين عدة أوضاع للقيادة بما يتناسب مع احتياجاتهم، منها الوضع البيئي الموفر للطاقة، والوضع الطبيعي المُحسَّن، والوضع الرياضي السريع، والوضع القوي على الطرق الوعرة.
كما توفر مجموعة المستشعرات المتطورة ميزة المساعدة على الطرقات السريعة، والتي تراقب بنشاط محيط السيارة، وتغير المسار ذاتيًا، وتنتقل إلى مسافة آمنة بعيدًا عن المركبات الكبيرة. ويمكن توجيه سيارة "مونجارو" لتغيير المسار ذاتيًا من خلال الإشارة، ما يجعلها مثاليةً لظروف القيادة في المملكة العربية السعودية.
وقال السيد مايكل سونغ، المدير العام لشركة جيلي الدولية للسيارات: "يسعدنا أن نكشف عن فئة سياراتنا الشهيرة، "مونجارو" SUV في المملكة العربية السعودية. صممت بشغف، وتمتاز بالجرأة والقوة وقادرة على التأقلم وتحدي كل تضاريس الشرق الأوسط. وهي مجهزةً بأحدث التقنيات ومزايا الأمان لتجربةً مميزة للسائق والركاب على حدٍّ سواء. وعلاوةً على ذلك، فقد تم انتقاء التصاميم الداخلية بعناية تامة مع الاهتمام بأدق التفاصيل، مما يوفر تجربةً فاخرة ومميزة لعملائنا في المملكة العربية السعودية".
تم تزويد سيارة "مونجارو" بنظام صوت BOSE ذو 10 مكبرات صوت عالية الأداء، وتحتوي على تكنولوجيا إلغاء الضجيج المتوافقة مع المحرك، إضافةً إلى عزل الصوت بطبقتين، ليشعر المستخدم وكأنه داخل قاعة الحفل. كما طُوِّرت الإضاءة الداخلية إلى المستوى التالي من خلال نظام إضاءة محيطي قابلٍ للتخصيص يتغير حسب وضع القيادة، لقيادة غاية في المتعة.