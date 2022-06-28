الأكثر تطورًا تقنيًا بالطرق الوعرة.. الكشف عن سيارة جيلي مونجارو

وقال السيد مايكل سونغ، المدير العام لشركة جيلي الدولية للسيارات: "يسعدنا أن نكشف عن فئة سياراتنا الشهيرة، "مونجارو" SUV في المملكة العربية السعودية. صممت بشغف، وتمتاز بالجرأة والقوة وقادرة على التأقلم وتحدي كل تضاريس الشرق الأوسط. وهي مجهزةً بأحدث التقنيات ومزايا الأمان لتجربةً مميزة للسائق والركاب على حدٍّ سواء. وعلاوةً على ذلك، فقد تم انتقاء التصاميم الداخلية بعناية تامة مع الاهتمام بأدق التفاصيل، مما يوفر تجربةً فاخرة ومميزة لعملائنا في المملكة العربية السعودية".