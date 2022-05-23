"التجارة" تستدعي 2,945 مركبة مرسيدس وتدعو للتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 676 مركبة مرسيدس "E Class C Class" 2011 – 2016.
وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية مما يزيد من خطر حدوث إصابات حال وقوع حادث.
ودعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا
كما أعلنت الوزارة استدعاء 2,269 مركبة مرسيدس"ML Class / R Class / GL Class" 2013-2005.
وأوضحت أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث تآكل في وحدة معزز الفرامل مع مرور الوقت قد يؤدي إلى انخفاض أداء الفرامل أو تعطلها مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لنقل المركبة وإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.