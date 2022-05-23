"التجارة" تستدعي 2,945 مركبة مرسيدس وتدعو للتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات

وأوضحت أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث تآكل في وحدة معزز الفرامل مع مرور الوقت قد يؤدي إلى انخفاض أداء الفرامل أو تعطلها مما يزيد من خطر وقوع حادث.