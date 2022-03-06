الحرب الروسية الأوكرانية ورياضة السيارات.. إلغاء جولات وإنهاء عقود

يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على رياضة السيارات والدراجات النارية؛ حيث ألغت الشركة المنظمة لبطولة العالم لسباقات ‫فورمولا 1 "سباق جائزة روسيا الكبرى" في عام 2022، الذي كان من المقرر أن يقام في حلبة سوتشي المطلة على البحر الأسود بسبتمبر المقبل.