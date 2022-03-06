الحرب الروسية الأوكرانية ورياضة السيارات.. إلغاء جولات وإنهاء عقود

يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على رياضة السيارات والدراجات النارية؛ حيث ألغت الشركة المنظمة لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 "سباق جائزة روسيا الكبرى" في عام 2022، الذي كان من المقرر أن يقام في حلبة سوتشي المطلة على البحر الأسود بسبتمبر المقبل.
وقام فريق هاس للفورمولا 1 بإنهاء عقده مع السائق الروسي "نيكيتا مازبين" وراعي اللقب شركة "أورال كالي" بعد الغزو، فيما أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية "FIM" عن حظر كامل على الدراجين والفرق الحاصلة على تراخيص روسية وبيلاروسية من التنافس في الأحداث التي يقرها الاتحاد، بما في ذلك MotoGP والفئات الداعمة؛ وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال بيرني إيكلستون، الذي أدار فورمولا-1 لأربعة عقود: "إذا كان هناك سائق روسي في فورمولا 1 فما هي علاقته بخوض روسيا حربًا؟ لا يوجد أي علاقة هنا".
وأكد: ”الرياضيون الروس ليس لهم علاقة بهذا النزاع، هم ليسوا جزءًا منه، ولم يكونوا جزءًا منه؛ كل ما في الأمر أنهم من روسيا".