الصين تقدم 1500 دولار لمن يستبدل سيارته القديمة بأخرى كهربائية

ونقلت "بلومبيرج"، عن مكتب التجارة المحلي القول في بيان اليوم، إن الدعم النقدي الذي سوف تقدمه بكين يصل إلى 10 آلاف يوان (1500 دولار) للمشترين المستحقين الذين يتخلصون من السيارات التي يمتلكونها أو يقومون بإعادة بيعهما بعد امتلاكها لأكثر من عام، بجانب الإيفاء بشروط أخرى.