"الفريحي" ينتزع المركز الأول بالنسخة الأولى من رالي سدير لفئة السيارات

من جهته، وجه قائد فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية العقيد شاكر بن سليمان التويجري -بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء الفريق- الشكر والتقدير لوزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام، ومساعده لشؤون التدريب؛ على الدعم اللا محدود الذي يحظى به الفريق؛ مهنئًا الجميع بما حققه الفريق من نتائج مميزة في النسخة الأولى لرالي سدير.