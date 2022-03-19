"الفريحي" ينتزع المركز الأول بالنسخة الأولى من رالي سدير لفئة السيارات

اقتنص السائق السعودي خالد الفريحي -بمساعدة ملاحه الفرنسي سيباستيان ديلونا- على متن نيسان، لقب النسخة الأولى من رالي سدير لفئة السيارات؛ وذلك بعد تصدره المرحلة الثانية والترتيب العام.
واستطاع "الفريحي" حسم الصدارة في المرحلة الثانية التي انطلقت من منطقة حمادة الفروثي بمحافظة المجمعة لمسافة 96.5 كيلو مترًا، معوضًا الفارق الزمني البسيط بينه وبين المتصدر في المرحلة الأولى.
وحل السائق "المشنا الشمري" وملاحه هاني الشمري على متن نيسان باترول في المركز الثاني؛ بينما جاء مطير الشمري وملاحه رائد العساف على متن نيسان باترول في المركز الثالث.
وفي فئة الدراجات (عجلتين)؛ حصد مشعل الغنيم المركز الأول، فيما جاء أنس الرحياني وعثمان الغفيلي بالمركز الثالث؛ بينما في فئة الدراجات النارية (أربع عجلات)؛ جاء البطل السعودي عبدالمجيد الخليفي أولًا ثم فيصل السويح ثانيًا وهاني النومسي ثالثًا.
وعبّر الفريحي عن سعادته بالفوز بالنسخة الأولى لرالي سدير، وقال: هذا الفوز سيبقى للتاريخ كونها أول بطولة للراليات في محافظة المجمعة.
وأضاف: استمتعنا كثيرًا في السباق، أشكر كل من ساندني ووجه لي عبارات التهنئة وحظًّا أوفر للسائقين الذين لم يحالفهم الحظ، وأشكر محافظ المجمعة وأبناء المنطقة على حسن ضيافتهم وكرمهم والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واللجان المنظمة والعاملين في الرالي على ما بذلوه من جهد ساهم في إنجاح الرالي.
من جهته، وجه قائد فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية العقيد شاكر بن سليمان التويجري -بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء الفريق- الشكر والتقدير لوزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام، ومساعده لشؤون التدريب؛ على الدعم اللا محدود الذي يحظى به الفريق؛ مهنئًا الجميع بما حققه الفريق من نتائج مميزة في النسخة الأولى لرالي سدير.
وقال بطل فئة T3 السائق صالح السيف: الحمد لله على ما حققناه في رالي سدير، رالي رائع بكل تفاصيله؛ بدءًا من التنظيم وصولًا للتحكيم والمسارات التي شكلت تحديًا حقيقيًّا لنا طيلة مرحلة السباق.
وأضاف: استطعنا بما نملك من خبرة، حسم لقب الفئة لصالحنا؛ حيث إننا نتصدر بطولة العالم لفئة T3، ونسعى لتعزيز حضورنا وخبراتنا من خلال المشاركة في جميع المحافل الوطنية.
كما ذكر مدير الرالي المهندس عمار القاضي، أن جميع المشاركين فازوا بمحبة أهالي المجمعة لما قدموه من رالي تنافسي رائع.
وقال القاضي: نصل اليوم إلى نهاية رالي رائع عشنا خلاله الإثارة والحماس على مدار يومين كاملين من التحدي وعايشنا مشاعر المتسابقين، ونحن كمحبين لرياضة السيارات عشنا تجربة لا تُنسى.. فهنيئًا لنا برالي سدير.
١- خالد الفريحي/ سيباستيان ديلوناي/ 02:31:14
٢- مطير الشمري/ رائد العساف/ 02:50:42
٣- المشنى الشمري / هاني الشمري / 02:55:48
١- صالح السيف/ إيغور أوخوتنيكوف/ 03:05:27
٢- حمد الحربي/ وليد الشقاوي/ 03:37:49
١- شاكر التويجري/ وليد التويجري/ 03:16:58
٢- زكريا التويجري/ ماجد التويجري/ 03:30:33
١- مشعل الغنيم/ 02:54:16
٢- أنس الرحياني/ 02:45:35
٣- عثمان الغفيلي (الإمارات)/ 02:59:44
١- عبدالمجيد الخليفي/ 03:19:02
٢- فيصل السويح/ 03:59:14
٣- هاني النومسي/ 04:37:43