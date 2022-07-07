بعدة خيارات.. تدشين الجيل الثاني الجديد من فولكس فاجن أماروك 2023

دشنت شركة "فولكس فاجن" الجيل الثاني الجديد من فولكس فاجن أماروك 2023 بتصميم أكثر اتساعاً في الداخلية ونحو 20 نظام أمان ومساعدة للسائق، وتتشارك مع فورد رينجر في العديد من التفاصيل.