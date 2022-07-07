بعدة خيارات.. تدشين الجيل الثاني الجديد من فولكس فاجن أماروك 2023

دشنت شركة "فولكس فاجن" الجيل الثاني الجديد من فولكس فاجن أماروك 2023 بتصميم أكثر اتساعاً في الداخلية ونحو 20 نظام أمان ومساعدة للسائق، وتتشارك مع فورد رينجر في العديد من التفاصيل.
وتتوفر السيارة الجديدة بعدة خيارات من المحركات:
1- محرك ديزل 2.0 لتر بقوة 150 حصان أو 170 حصان
2- محرك ديزل 3.0 لتر بقوة 250 حصان
3- محرك بنزين 2.3 لتر تيربو بقوة 302 حصان لأعلى فئة
ويدعمها ناقل حركة يدوي للفئة القياسية أو أوتوماتيك من 10 سرعات للفئات الأعلى، كما تدعم السيارة نظام الدفع الكلي ويصل معدل السحب إلى 3500 كجم وحمولة أقصاها 1000 كجم.