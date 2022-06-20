بعد ارتفاع أسعار الوقود.. قفزة هائلة في تملك السيارات الكهربائية بهذه الدولة العربية

قفز عدد المركبات العاملة كليًّا بالكهرباء في الأردن، والتي تم تخليصها جمركيًّا في المنطقة الحرة بمدينة الزرقاء للدخول للسوق المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 195% إلى 5265 مركبة، مقارنة مع 1782 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا لأرقام رسمية من هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.