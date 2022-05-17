تحذير.. سيارات "تسلا" قد تتعرض للسرقة بوسائل تكنولوجية

كشف أحد الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني عن إمكانية تعرض سيارات تسلا الكهربائية من السرقة عبر استغلال التكنولوجيا الحديثة لفتحها وإدارة محركها.
وقال المستشار الأمني لمجموعة "إن سي سي غروب" للأمن ومقرها مانشستر، سلطان قاسم خان، إنه من الممكن اختراق طرازي "تسلا آس" و"تسلا واي"، ويمكن لأي لص أن يفتح السيارة ويقوم بإدارة المحرك والانطلاق بها. وفق وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وأضاف أنه يمكن من خلال إعادة توجيه الاتصالات بين الهاتف المحمول لمالك السيارة تسلا أو مفتاح الأمان "ريموت التحكم" والسيارة نفسها، أن يخدع أي دخيل نظام الدخول إلى السيارة ليعتقد النظام أن مالك السيارة موجود بالفعل بجانبها.
ونبّه "خان" من أن هذه القرصنة ليست خاصة بسيارات تسلا فحسب، لافتًا إلى أن العملية تتم نتيجة التلاعب بنظام الدخول بدون مفتاح في تسلا، والذي يعتمد على ما يعرف ببروتوكول البلوتوث منخفض الطاقة.
وأوضح مسؤول في تسلا، أن مجموعة "إن سي سي غروب" للأمن قدمت تفاصيل النتائج التي توصلت إليها في مذكرة الأحد الماضي.
وصرح "خان" بأنه لإصلاح الثغرة ستحتاج شركة صناعة السيارات إلى تغيير أجهزتها وتغيير نظام الدخول بدون مفتاح.
وتأتي تلك التصريحات بعد أن كشف باحث أمني آخر يدعى ديفيد كولومبو، عن طريقة للسيطرة على بعض وظائف سيارات تسلا، مثل فتح وإغلاق الأبواب والتحكم في مستوى صوت الموسيقى.