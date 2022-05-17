تحذير.. سيارات "تسلا" قد تتعرض للسرقة بوسائل تكنولوجية

ونبّه "خان" من أن هذه القرصنة ليست خاصة بسيارات تسلا فحسب، لافتًا إلى أن العملية تتم نتيجة التلاعب بنظام الدخول بدون مفتاح في تسلا، والذي يعتمد على ما يعرف ببروتوكول البلوتوث منخفض الطاقة.

وأوضح مسؤول في تسلا، أن مجموعة "إن سي سي غروب" للأمن قدمت تفاصيل النتائج التي توصلت إليها في مذكرة الأحد الماضي.