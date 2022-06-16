"تسلا" تستحوذ على نصيب الأسد بمعدل حوادث التصادم المرتبطة بالقيادة الآلية

استحوذت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية على النصيب الأكبر في عدد حوادث السيارات المرتبطة بأنظمة القيادة الذاتية التي تم تسجيلها في أمريكا، وفق ما أوضحت بيانات إدارة السلامة المرورية الأمريكية، مشيرةً إلى أن عدد الحوادث ما زال قليلًا بما لا يسمح بالوصول إلى استنتاجات بشأن معايير السلامة والأمان.