"تسلا" تسمح للسيارات غير التابعة لها باستخدام خدمة استثنائية في تلك الدول

وكان البرنامج التجريبي يتألف أولًا من محطات مختارة في هولندا والنرويج وفرنسا، ولكنه بات متوفرًا الآن أيضًا في المملكة المتحدة وإسبانيا والسويد وبلجيكا والنمسا، كما كان يمكن لمالكي سيارات "تسلا" فقط في بلجيكا وألمانيا الاستفادة من تلك التقنية، لكنها حاليًا باتت متاحة للجميع.