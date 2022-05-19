"تسلا" تسمح للسيارات غير التابعة لها باستخدام خدمة استثنائية في تلك الدول

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، إتاحتها خدمة استثنائية في عدد من الدول، حتى للسيارات غير التابعة لها.
وأوضحت "تسلا" في تصريحات أوردها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن "تسلا" سمحت للسيارات غير التابعة لها باستخدام تقنية شواحنها فائقة السرعة في بريطانيا وإسبانيا والسويد والنمسا.
وتسعى "تسلا" من هذا القرار لتوسيع برنامجها التجريبي المفتوح للشواحن فائقة السرعة في أوروبا، والذي يتيح لمالكي السيارات الكهربائية غير التابعة لتسلا، الاستفادة من تلك الشواحن الجديدة التي تم نشرها على نطاق واسع في تلك الدول.
وكان البرنامج التجريبي يتألف أولًا من محطات مختارة في هولندا والنرويج وفرنسا، ولكنه بات متوفرًا الآن أيضًا في المملكة المتحدة وإسبانيا والسويد وبلجيكا والنمسا، كما كان يمكن لمالكي سيارات "تسلا" فقط في بلجيكا وألمانيا الاستفادة من تلك التقنية، لكنها حاليًا باتت متاحة للجميع.