تعرف على أبرز طرق ترشيد استهلاك وقود السيارات خلال الحروب

في ظل الارتفاع المتزايد الذي تشهده أسعار الطاقة عالميًّا خلال الفترة الأخيرة، يسعى الكثير إلى تقليل استهلاك الوقود؛ في محاولة لمواجهة تلك الارتفاعات.
مجلة السيارات "أوتو شتراسين فيركير"، أوردت مجموعة من الحلول لتقليل استهلاك الوقود من خلال اتباع بعض التدابير البسيطة.
وأفادت المجلة بأن من بين تلك التدابير: الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية، والحفاظ على الضغط الصحيح لهواء الإطارات، وإزالة كل ما يشكل وزنًا زائدًا في السيارة مثل الأغراض التي لا تحتاجها إلا على فترات متباعدة، وصندوق السقف.
وأوصت المجلة الألمانية بتشغيل التجهيزات المستهلكة للوقود عند الضرورة فقط مثل المكيف، وتدفئة المقاعد، مع مراعاة تجنب الأماكن المزدحمة من خلال الاعتماد على أنظمة الملاحة، التي تقدم بيانات في الوقت الفعلي.
وينبغي أيضًا تجنب مناورات الكبح الشديدة، والتسارع غير الضروري، ومحاولة السير على وتيرة واحدة وبسرعة لا تتجاوز نطاقًا يمتد من 90 إلى 110 كلم/س، مع العلم بأن كل مقاومة من الطريق والطقس تزيد من استهلاك الوقود؛ كالسير عكس اتجاه الرياح الشديدة وعلى الطرق الصاعدة.
وقفزت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية اليوم الاثنين؛ ليلامس البرميل 140 دولارًا مقتربًا من أرقام أزمة المال الكبرى في 2008.