تعرف على أبرز طرق ترشيد استهلاك وقود السيارات خلال الحروب

وينبغي أيضًا تجنب مناورات الكبح الشديدة، والتسارع غير الضروري، ومحاولة السير على وتيرة واحدة وبسرعة لا تتجاوز نطاقًا يمتد من 90 إلى 110 كلم/س، مع العلم بأن كل مقاومة من الطريق والطقس تزيد من استهلاك الوقود؛ كالسير عكس اتجاه الرياح الشديدة وعلى الطرق الصاعدة.