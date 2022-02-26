تعرَّف على أرخص 4 سيارات كهربائية في الأسواق

تتوافر بأسواق السيارات حول العالم حالياً مجموعة متميزة من السيارات الكهربائية القادرة على السير لما يزيد على 250 ميلاً على شحنة واحدة.

وكشف موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، عن قائمة الأرخص من بين السيارات الكهربائية المتاحة حالياً بالأسواق.

وتضم القائمة، وفق العين الإخبارية، طراز Volkswagen ID.4 Pro الكهربائي موديل عام 2022، بتكلفة تبدأ من 40,760 ألف دولار.

وطراز Polestar 2 Single Motor الكهربائي موديل عام 2022، بتكلفة تبدأ من 46,900 ألف دولار، ونطاق سير حتى 270 ميلاً، ومحرّك ينتج 231 حصاناً.

وطراز Tesla Model 3 الكهربائي موديل عام 2022، بتكلفة تبدأ من 44,990 ألف دولار، ونطاق سير يصل لـ 272 ميلاً، ومحرّك ينتج 283 حصاناً.

وطراز Hyundai Kona Electric الكهربائي موديل عام 2022، بتكلفة تبدأ من 34,000 ألف دولار، ونطاق سير يصل لـ 258 ميلاً، ومحرّك ينتج قوة 200 حصان.