جدة تشهد انطلاق الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 2022.. اليوم

ويشهد يوم السبت المقبل جدولاً زمنياً مشابهاً لليوم الذي يسبقه، فيما تبدأ الجولة التأهيلية عند الثامنة مساءً، والتي تمتد على مدار ساعة كاملة، وهي الجولة التي تحدد شكل شبكة الانطلاق للسباق الرئيسي يوم الأحد، حيث يتم تصنيف السائقين وفقاً لأسرع أوقاتهم.