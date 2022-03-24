جدة تشهد انطلاق الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 2022.. اليوم

تنطلق اليوم الجمعة في جدة، أولى أيام الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، والتي تمثل الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1"، خلال الفترة من 25 حتى 27 مارس، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق تتنافس على لقبي السائقين والمصنعين.
وتنطلق فعاليات الحدث بعد ظهر يوم الجمعة، حيث تبدأ بالتجارب الأولى لـ"تحدي بورشة سبرينت الشرق الأوسط" عند الساعة 1:10 ظهراً، فيما تنطلقُ حصة التجارب للفورمولا 2 في الساعة 2:25، يلي ذلك تمارين وقفة الصيانة للفورمولا 1.
كما ستبدأ حصة التجارب الأولى للفورمولا 1 عند الخامسة مساءً، على أن تنطلق الحصة التأهيلية لسيارات الفورمولا 2 عند الساعة 06:25، وعند الثامنة مساءً تنطلق حصة التجارب الثانية للفورمولا 1، ثم التجارب الثانية لتحدي بورشة سبرينت الشرق الأوسط.
ويشهد يوم السبت المقبل جدولاً زمنياً مشابهاً لليوم الذي يسبقه، فيما تبدأ الجولة التأهيلية عند الثامنة مساءً، والتي تمتد على مدار ساعة كاملة، وهي الجولة التي تحدد شكل شبكة الانطلاق للسباق الرئيسي يوم الأحد، حيث يتم تصنيف السائقين وفقاً لأسرع أوقاتهم.
وفي تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد، ينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى لمدة تصل إلى ساعتين.