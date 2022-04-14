جو يَسخن ورائحةٌ تفوح..كيف نجا هذا السائق؟ قصة من أخطار "تسلا"

ومع ذلك، يشعر الرجل الأمريكي بالقلق من مزايا الأمان في السيارة؛ حيث يمكن أن يغلق الكمبيوتر الموجود على متن السيارة دون سابق إنذار، ولم تعلق شركة تسلا على هذه الحادثة حتى الآن.