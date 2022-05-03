"دايملر" تستعد لإطلاق حافلات كهربائية بالكامل بالمدن الأوروبية 2030

وأكد أوبرفوردر أنه لا يكفي تصنيع طراز واحد من الحافلات الكهربائية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى تغيير البنية التحتية أيضًا، وقال: "يجب أيضًا تكييف المستودعات والتفكير في سبل شحن الحافلات، وكذلك ورش التصليح".