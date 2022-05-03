"دايملر" تستعد لإطلاق حافلات كهربائية بالكامل بالمدن الأوروبية 2030

يستعد قسم الحافلات في شركة "دايملر تراك" الألمانية، لبيع حافلات مدن تعمل بالكهرباء بالكامل في أوروبا بحلول 2030، كما ستقدم مركبات محايدة للكربون في جميع الفئات في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
يل أوبرفوردر، رئيس قسم الحافلات في الشركة، قال في تصريحات لـ"الألمانية" قبيل فعالية للتنقل الكهربي في مدينة مانهايم الألمانية: "نركز استثماراتنا على قطاع حافلات المدن التي تعمل بالكهرباء بالكامل في أوروبا بحلول نهاية هذا العقد".
وكانت "دايملر تراك" أطلقت في 2018 حافلة مدينة تعمل بالكهرباء بالكامل "إي سيتارو".
وقال أوبرفوردر: "إنه راض عن طرح النموذج". ويوجد الآن أكثر من 600 حافلة من هذا الطراز على الطرق الأوروبية.
وباع قسم الحافلات 18736 حافلة العام الماضي، إلا أن الشركة لم تكشف عن حصة الحافلات الكهربائية التي باعتها.
وبوجه عام لا تزال نسبة الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بدلًا من محركات الاحتراق منخفضة. ووفقًا لاتحاد شركات النقل الألمانية، بلغ عدد الحافلات الكهربائية في ألمانيا الخريف الماضي 1200 حافلة من بين 35 ألف حافلة على الطرق.
وأكد أوبرفوردر أنه لا يكفي تصنيع طراز واحد من الحافلات الكهربائية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى تغيير البنية التحتية أيضًا، وقال: "يجب أيضًا تكييف المستودعات والتفكير في سبل شحن الحافلات، وكذلك ورش التصليح".
وأوضح أوبرفوردر أن شركته لا تقدم لذلك مجرد حافلات، بل حزمة كاملة من "النظام الكهربي".
ولا تزال "دايملر تراك" تطور مزيدًا من المركبات ذات محركات الاحتراق التقليدية، بما في ذلك الحافلات. وبحسب بيانات أوبرفوردر: فإن حافلات المدن هي القسم الذي يتمتع بأكبر معدلات نمو في مجال التنقل الكهربي.
بدورها أعلنت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية، أمس؛ "أن مبيعاتها تراجعت 12 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير في إنتاج سياراتها ومبيعاتها".
وذكرت الشركة في بيان لها أنها باعت 308788 سيارة في "أبريل"، بانخفاض من 349184 سيارة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأشارت إلى أن مبيعاتها المحلية تراجعت 15 في المائة، لتصل إلى 59415 وحدة، كما انخفضت مبيعاتها الخارجية 11 في المائة، لتصل إلى 249373 وحدة.
وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، في الفترة من "يناير" إلى "أبريل": تراجعت مبيعات هيونداي 10 في المائة لتصل إلى 1211733 سيارة، مقارنة بـ1349012 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحددت شركة هيونداي موتور هدف المبيعات لهذا العام عند 4.32 مليون وحدة. وباعت الشركة 3.89 مليون سيارة في العام الماضي.
بينما قالت شركة كيا، ثاني أكبر صانع للسيارات في كوريا الجنوبية، أمس: إن مبيعاتها تراجعت بنسبة 5.8 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها.
وذكرت الشركة، في بيان لها، أنها باعت 238538 سيارة في "أبريل"، بانخفاض من 253287 سيارة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأضافت الشركة أن "مبيعاتها المحلية انخفضت 2 في المائة في "أبريل" على أساس سنوي، لتصل إلى 51128 وحدة، كما تراجعت مبيعاتها الخارجية 6.8 في المائة، لتصل إلى 188443 وحدة في الشهر نفسه".