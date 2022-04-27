رئيس "لوسيد": ندعم مساعي المملكة لتحقيق انبعاثات صفرية من الكربون

وبموجب الاتفاقية، تعهدت الحكومة السعودية بشراء المركبات التي يتم تجميعها في منشأة "لوسيد" التصنيعية الدولية في المملكة، بما في ذلك سيارة Lucid Air والطرازات المستقبلية الأخرى، ومن المتوقع أن تتراوح كمية الطلب بين 1.000 و2.000 مركبة سنوياً، وأن ترتفع إلى 4.000 – 7.000 مركبة سنوياً ابتداء من عام 2025، مع بدء تسليم المركبات المطلوبة في موعد أقصاه الربع الثاني من عام 2023.